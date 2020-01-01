вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на мосту зіткнулись три автівки, рух – ускладнений. ФОТО

У Луцьку на мосту зіткнулись три автівки, рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на шляхопроводі Перемоги-Соборності сталася подвійна дорожньо-транспортна аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами аварія сталась за участю автомобілів Renault, Opel та джипа. Перші дві автівки зазнали значних механічних пошкодень, а ось джип – майже неушкоджений.

На місці події працює патрульна поліція. Інформації про постраждалих наразі немає.

До слова, внаслідок аварії станом на 12:06 значно ускладнений рух.

У Луцьку на мосту зіткнулись три автівки, рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту зіткнулись три автівки, рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту зіткнулись три автівки, рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту зіткнулись три автівки, рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту зіткнулись три автівки, рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на мосту зіткнулись три автівки, рух – ускладнений. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, міст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі поблизу Луцька на будівництві виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 12:38
У Луцьку п’яний водій збив чоловіка на інвалідному візку
Сьогодні, 12:23
У Луцьку на мосту зіткнулись три автівки, рух – ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 12:07
Юрій Безпятко став секретарем Луцькради
Сьогодні, 11:57
Міністр інфраструктури розповів, чи зупинять транспорт в разі повного локдауну
Сьогодні, 11:52
Схожі новини
У Луцьку на мосту зіткнулись чотири автівки, рух – ускладнений У Луцьку на мосту зіткнулись чотири автівки, рух – ускладнений
15 вересень, 10:16
На мосту у Луцьку – потрійна аварія. ФОТО На мосту у Луцьку – потрійна аварія. ФОТО
01 вересень, 11:14
У Луцьку не розминулися два легковики. ФОТО У Луцьку не розминулися два легковики. ФОТО
06 серпень, 18:47
У Луцьку п’яний водій збив чоловіка на інвалідному візку У Луцьку п’яний водій збив чоловіка на інвалідному візку
Сьогодні, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від сьогодні у чотирьох районах на Волині діють режимні обмеження на кордоні
Сьогодні, 13:00
 0
У селі поблизу Луцька на будівництві виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 12:38
 0
У Луцьку п’яний водій збив чоловіка на інвалідному візку
Сьогодні, 12:23
 0
У Луцьку на мосту зіткнулись три автівки, рух – ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 12:07
 0
Юрій Безпятко став секретарем Луцькради
Сьогодні, 11:57
 0
Медіа
відео
1/8