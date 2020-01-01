У Луцьку на мосту зіткнулись три автівки, рух – ускладнений. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхніми словами аварія сталась за участю автомобілів Renault, Opel та джипа. Перші дві автівки зазнали значних механічних пошкодень, а ось джип – майже неушкоджений.



На місці події працює патрульна поліція. Інформації про постраждалих наразі немає.



До слова, внаслідок аварії станом на 12:06 значно ускладнений рух.







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