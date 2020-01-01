Під Волинською ОДА – мітинг. ФОТО

Під стінами Волинської ОДА мітингують представники профспілок.Акція протесту стартувала у четвер, 3 грудня, біля 10:00.Голова Федерації профспілок областізазначила, що подібні акції протесту відбуваються й у інших регіонах країни.«Ми хочемо привернути увагу влади до того, що до проєкту бюджету не включили пропозиції профспілок, зокрема щодо підняття зарплат. З 1 січня освітянам і медикам обіцяли підняття зарплат, але народ обманули. У час пандемії це була необхідна умова. У той же час, величезні кошти витрачають на наглядові ради, силовиків», - наголосила вона.Представники профспілок вимагають:1. Забезпечити в умовах карантину конституційне право на працю кожному громадянину. Зберегти та примножити робочі місця в реальному секторі економіки, промисловості, підприємництві. Ухвалити закони на підтримку працівників, підприємців та безробітних в умовах пандемії шляхом надання кредитів, компенсацій економічних втрат, забезпечення соціальної підтримки.2. Підвищити у Держбюджеті-2021 розміри державних соціальних стандартів і гарантій до законодавчо-гарантованого рівня, встановити мінімальну заробітну плату на рівні 6000 гривень з 1 січня та 6500 - з 1 липня 2021 року.3. Забезпечити в Держбюджеті-2021 достатнє фінансування бюджетних галузей відповідно до норм галузевих законів задля реального підвищення заробітної плати медикам, освітянам, недопущення замороження зарплати держслужбовцям. Забезпечити кожного працівника необхідними засобами захисту від коронавірусної хвороби (COVID-19), а громадян безкоштовним тестуванням.4. Зупинити просування у Верховній Раді законопроектів, які порушують трудові та соціально-економічні права та інтереси працівників, посилюють фіскальне навантаження, руйнують систему соціального захисту. Спрямувати їх на попереднє обговорення на майданчик соціального діалогу, зокрема Національну тристоронню соціально-економічну раду.5. Не допускати зростання цін на енергоносії та тарифів на комунальні послуги під час дії карантину з метою запобігання подальшому зубожінню населення.6. Погасити зарплатну заборгованість у майже 4 мільярди гривень. Запровадити економічну відповідальність за затримку виплат працівникам, створити гарантійну установу для погашення боргів збанкрутілих підприємств.7. Зупинити тотальний наступ на права профспілок, покласти край рейдерству профспілкового майна.Якщо ж людей не почують, вони готові до радикальніших дій.До слова, паралельно під ОДА триває ще один мітинг щодо звільнення голови облдержадміністраціїІванна Дубинка-Філозоф додала, що профспілки не мають до цього протесту відношення.