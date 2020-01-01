Обрали секретаря Ковельської міської ради
Сьогодні, 11:34
У Ковельській міській раді обрали секретаря. Ним стала депутат міськради від партії «За Майбутнє», директор одного з ковельських дитсадків Оксана Багнова.
Таємне голосування з цього приводу відбулося сьогодні, 3 грудня, під час другого пленарного засідання першої сесії міської ради восьмого скликання.
Кандидатуру Оксани Багнової запропонував міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Про себе жінка розповіла, що народилася 4 листопада 1970 року. Вже 20 років працює директором дитсадка №12 «Золота рибка» міста Ковеля. Депутатом міської ради обрана вперше.
«Хочу, щоб у сесійній залі не вирували політичні пристрасті, а рішення приймалися більшістю. Бажаю, щоб наш депутатський корпус був кращим за всі попередні», - сказала Оксана Багнова під час свого виступу.
Після проведення таємного голосування та підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати. Так, за Оксану Багнову проголосували 33 депутати із 38 присутніх, 3 - проти, 2 - утрималися.
Зауважимо, що цього ж дня депутати на сесії затвердять кандидатури першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючого справами виконавчого комітету міської ради.
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Таємне голосування з цього приводу відбулося сьогодні, 3 грудня, під час другого пленарного засідання першої сесії міської ради восьмого скликання.
Кандидатуру Оксани Багнової запропонував міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Про себе жінка розповіла, що народилася 4 листопада 1970 року. Вже 20 років працює директором дитсадка №12 «Золота рибка» міста Ковеля. Депутатом міської ради обрана вперше.
«Хочу, щоб у сесійній залі не вирували політичні пристрасті, а рішення приймалися більшістю. Бажаю, щоб наш депутатський корпус був кращим за всі попередні», - сказала Оксана Багнова під час свого виступу.
Після проведення таємного голосування та підрахунку голосів лічильна комісія оголосила результати. Так, за Оксану Багнову проголосували 33 депутати із 38 присутніх, 3 - проти, 2 - утрималися.
Зауважимо, що цього ж дня депутати на сесії затвердять кандидатури першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючого справами виконавчого комітету міської ради.
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