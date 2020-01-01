У Гірці Полонці на переході збили 18-річного хлопця





Про це Інформаційному агентстві ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.



Аварія трапилася 2 грудня біля 20:00.



За кермом автомобіля Chery Amulet перебував 25-річний водій. Пішохід отримав травми, його доправили до лікарні та надали допомогу. Від госпіталізації 18-річний хлопець відмовився.



Відомості правоохоронці внесли до ЄРДР за ст.286 ч.1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.



Головне фото - ілюстративне.

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