У Луцьку зіткнулись три автомобілі. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.



Аварія за участю Daewoo, Renault та Mitsubishi трапилась близько 22 год. 3 грудня.



У легковика Daewoo побитий передній бампер.



На місці події працює екіпаж патрульної поліції, інформації про постраждалих наразі немає.





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