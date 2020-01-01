У Луцьку зіткнулись три автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 22:44
На площі Возз'єднання у Луцьку зіткнулись три автомобілі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.
Аварія за участю Daewoo, Renault та Mitsubishi трапилась близько 22 год. 3 грудня.
У легковика Daewoo побитий передній бампер.
На місці події працює екіпаж патрульної поліції, інформації про постраждалих наразі немає.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.
Аварія за участю Daewoo, Renault та Mitsubishi трапилась близько 22 год. 3 грудня.
У легковика Daewoo побитий передній бампер.
На місці події працює екіпаж патрульної поліції, інформації про постраждалих наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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