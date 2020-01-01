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У Луцьку зіткнулись три автомобілі. ФОТО

У Луцьку зіткнулись три автомобілі. ФОТО
На площі Возз'єднання у Луцьку зіткнулись три автомобілі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці автопригоди.

Аварія за участю Daewoo, Renault та Mitsubishi трапилась близько 22 год. 3 грудня.

У легковика Daewoo побитий передній бампер.

На місці події працює екіпаж патрульної поліції, інформації про постраждалих наразі немає.

У Луцьку зіткнулись три автомобілі. ФОТО
У Луцьку зіткнулись три автомобілі. ФОТО
У Луцьку зіткнулись три автомобілі. ФОТО
У Луцьку зіткнулись три автомобілі. ФОТО

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Теги: аварія, поліція
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