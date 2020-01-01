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Сплять з грілками та під двома ковдрами: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на холод у квартирах. ВІДЕО

Сплять з грілками та під двома ковдрами: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на холод у квартирах. ВІДЕО
Мешканці багатоповерхівки #32А на проспекті Соборності у Луцьку скаржаться на нестерпний холод у квартирах.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

За словами мешканців, доводиться спати під двома ковдрами. Особливо холодно – на нижніх поверхах.

“Я беру одне верблюже одіяло, зверху ватне одіяло, теплі валянки, да, теплі пляшки. Грію воду, під ноги грілку, і оце отак сплю”, – розповідає 81-річна Анна Ляшук.

Люди кажуть, що від холоду прокидаються посеред ночі. Гріти помешкання доводиться за допомогою колориферів.

“В нас дитина маленька в хаті, то теж так само. Батареї не гріють. Мусимо топити колориферами, питання, за що платити їм потім?” – обурюється мешканець квартири Володимир.

У “Луцьктеплі” кажуть: проблема у тому, що цьогоріч змінили схему подачі тепла у будинок. А зробили це тому, що у сусідніх багатоповерхівках встановили ІТП.

“Це розбалансувало систему. І певною мірою ми розуміємо, що це пов’язано з порушенням гідравлічного режиму. Є перепади тисків на мережах і, відповідно, недостатня циркуляція”, – пояснює прессекретар установи Антон Безносиков.

І така ситуація в місті – непоодинока.

“Встановлення ІТП дуже сильно вплинуло на гідравлічний режим, оскільки багато будинків були транзитними, зараз, зі встановленням ІТП вони переробили цю схему, відповідно, треба час, аби налагодити роботу всієї системи”, – каже він.

У цьому випадку знадобиться як мінімум декілька днів. А от директор ЖЕКу певнить, що повністю проблема зникне, коли і в цьому будинку встановлять ІТП. Втім, це буде вже у наступному році. Щодо оплати за такі послуги теплопостачання, то у “Луцьктеплі” кажуть, що для перерахунку людям треба звернутись у відділ контролю за номером 77-32-30. Тоді температуру у квартирах виміряє комісія і якщо є відхидення – оплата за теплопостачання буде значно нижчою.

Деталі – у сюжеті.


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Теги: Луцьк, холод, багатоповерхівка, скарги
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