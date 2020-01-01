Сплять з грілками та під двома ковдрами: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на холод у квартирах. ВІДЕО
Сьогодні, 11:21
Мешканці багатоповерхівки #32А на проспекті Соборності у Луцьку скаржаться на нестерпний холод у квартирах.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
За словами мешканців, доводиться спати під двома ковдрами. Особливо холодно – на нижніх поверхах.
“Я беру одне верблюже одіяло, зверху ватне одіяло, теплі валянки, да, теплі пляшки. Грію воду, під ноги грілку, і оце отак сплю”, – розповідає 81-річна Анна Ляшук.
Люди кажуть, що від холоду прокидаються посеред ночі. Гріти помешкання доводиться за допомогою колориферів.
“В нас дитина маленька в хаті, то теж так само. Батареї не гріють. Мусимо топити колориферами, питання, за що платити їм потім?” – обурюється мешканець квартири Володимир.
У “Луцьктеплі” кажуть: проблема у тому, що цьогоріч змінили схему подачі тепла у будинок. А зробили це тому, що у сусідніх багатоповерхівках встановили ІТП.
“Це розбалансувало систему. І певною мірою ми розуміємо, що це пов’язано з порушенням гідравлічного режиму. Є перепади тисків на мережах і, відповідно, недостатня циркуляція”, – пояснює прессекретар установи Антон Безносиков.
І така ситуація в місті – непоодинока.
“Встановлення ІТП дуже сильно вплинуло на гідравлічний режим, оскільки багато будинків були транзитними, зараз, зі встановленням ІТП вони переробили цю схему, відповідно, треба час, аби налагодити роботу всієї системи”, – каже він.
У цьому випадку знадобиться як мінімум декілька днів. А от директор ЖЕКу певнить, що повністю проблема зникне, коли і в цьому будинку встановлять ІТП. Втім, це буде вже у наступному році. Щодо оплати за такі послуги теплопостачання, то у “Луцьктеплі” кажуть, що для перерахунку людям треба звернутись у відділ контролю за номером 77-32-30. Тоді температуру у квартирах виміряє комісія і якщо є відхидення – оплата за теплопостачання буде значно нижчою.
Деталі – у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
За словами мешканців, доводиться спати під двома ковдрами. Особливо холодно – на нижніх поверхах.
“Я беру одне верблюже одіяло, зверху ватне одіяло, теплі валянки, да, теплі пляшки. Грію воду, під ноги грілку, і оце отак сплю”, – розповідає 81-річна Анна Ляшук.
Люди кажуть, що від холоду прокидаються посеред ночі. Гріти помешкання доводиться за допомогою колориферів.
“В нас дитина маленька в хаті, то теж так само. Батареї не гріють. Мусимо топити колориферами, питання, за що платити їм потім?” – обурюється мешканець квартири Володимир.
У “Луцьктеплі” кажуть: проблема у тому, що цьогоріч змінили схему подачі тепла у будинок. А зробили це тому, що у сусідніх багатоповерхівках встановили ІТП.
“Це розбалансувало систему. І певною мірою ми розуміємо, що це пов’язано з порушенням гідравлічного режиму. Є перепади тисків на мережах і, відповідно, недостатня циркуляція”, – пояснює прессекретар установи Антон Безносиков.
І така ситуація в місті – непоодинока.
“Встановлення ІТП дуже сильно вплинуло на гідравлічний режим, оскільки багато будинків були транзитними, зараз, зі встановленням ІТП вони переробили цю схему, відповідно, треба час, аби налагодити роботу всієї системи”, – каже він.
У цьому випадку знадобиться як мінімум декілька днів. А от директор ЖЕКу певнить, що повністю проблема зникне, коли і в цьому будинку встановлять ІТП. Втім, це буде вже у наступному році. Щодо оплати за такі послуги теплопостачання, то у “Луцьктеплі” кажуть, що для перерахунку людям треба звернутись у відділ контролю за номером 77-32-30. Тоді температуру у квартирах виміряє комісія і якщо є відхидення – оплата за теплопостачання буде значно нижчою.
Деталі – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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