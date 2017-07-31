Нелегальні працівники: на Волині власник закладу громадського харчування сплатить мільйон гривень штрафу
Сьогодні, 12:34
На Волині підприємцю доведеться сплатити штраф у розмірі 1 126 710 грн за допуск до роботи 9 працівників без укладення трудового договору.
Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області.
Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Волинського окружного адміністративного суду, яким було визнано протиправною та скасовано постанову про накладення штрафу та прийняв нову постанову, якою в задоволенні позову відмов.
Штраф управління наклало на роботодавця за результатом інспекційного відвідування, під час якого виявили, що у закладі громадського харчування 9 працівників допустили до роботи без укладення трудового договору.
Суд апеляційної інстанції звернув увагу на те, що ні під час інспекційного відвідування, ні під час розгляду справи в судах першої та апеляційної інстанцій роботодавець не надав трудових договорів з вищезазначеними працівниками, а також повідомлення до податкових органів про прийняття цих працівників на роботу.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області.
Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Волинського окружного адміністративного суду, яким було визнано протиправною та скасовано постанову про накладення штрафу та прийняв нову постанову, якою в задоволенні позову відмов.
Штраф управління наклало на роботодавця за результатом інспекційного відвідування, під час якого виявили, що у закладі громадського харчування 9 працівників допустили до роботи без укладення трудового договору.
Суд апеляційної інстанції звернув увагу на те, що ні під час інспекційного відвідування, ні під час розгляду справи в судах першої та апеляційної інстанцій роботодавець не надав трудових договорів з вищезазначеними працівниками, а також повідомлення до податкових органів про прийняття цих працівників на роботу.
Головне фото - ілюстративне.
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