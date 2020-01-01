У Луцькраді вирішували проблему транспортного колапсу у місті

За останніх два місяці на маршрути міста Луцька додатково вийшло 12 транспортних засобів. Додалося також два нових тролейбуси. Однак, і цього недостатньо, щоб забезпечити належний довіз пасажирів в години пік, дотримуючись постанови Кабміну, коли перевозити дозволяють лише ту кількість людей, скільки наявних посадкових місць в громадському транспорті.Аби знайти спільні точки вирішення цієї проблеми, міський головазустрівся з перевізниками, - йдеться на сайті Луцькради.Він зазначив, що нині є величезна напруга серед мешканців нашого міста та населених пунктів з громад, що приєдналися до Луцька, пов’язана з тим, що люди змушені довго чекати транспорт, щоб доїхати до роботи, завезти дитину в садочок чи добратися до школи.“Сьогодні норма Кабміну про заповнення лише сидячих місць маршруток має таку особливість, що люди, чекаючи транспорт на зупинках, ще більше наражаються на захворювання. На вулиці вже прохолодно, тому довго чекати автобусів небезпечно для здоров’я. Вчора я підписав лист прем’єр-міністру України з обґрунтуванням, чому цього не треба робити, та звернувся з проханням дозволити перевозити в громадському транспорті ту кількість пасажирів, яка передбачена технічним паспортом. Сьогодні о 15 годині буде селекторна нарада усіх міських голів України з, де ми також будемо порушувати це питання. Адже поліція жорстко реагує на порушення постанови Кабміну та штрафує перевізників”, - сказав Ігор Поліщук.Начальник управління транспорту та зв’язку міської радизвернувся до перевізників з проханням випускати на маршрути максимальну кількість транспорту, яка записана в договірних умовах. Якщо ж є можливість додаткового, то в міській раді підуть їм назустріч та зроблять усе необхідне, щоб на вулицях побільшало маршруток.Перевізники з розумінням поставились до обговорення непростої теми та намагатимуться піти на зустріч владі та людям. Вже за тиждень на маршрути, які обслуговує ТОВ ВТП “Санрайз”, виїде три великих автобуси. А коли вилікуються від коронавірусу частина водіїв Луцького підприємства електротранспорту, то й тролейбусів на вулицях міста побільшає.