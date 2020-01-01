Деякі будинки на низці луцьких вулиць – без опалення та гарячої води

Працівники КП "Луцьктепло" протягом дня обіцяють відновити послугу з централізованого опалення та гарячого водопостачання на низці вулиць міста.Про це повідомляє пресслужба підприємства.Завершилися роботи з ліквідації внутрішньобудинкового пориву на трубопроводі рушникосушника однієї з квартир житлового будинку на вул. Сенаторки Левчанівської, 2 у зв’язку з чим тимчасово припинили надання послуги з централізованого опалення для будинків на вул. Сенаторки Левчанівської, 2, 5, вул. Лесі Українки, 23. Нині працівники ДКП «Луцьктепло» здійснють роботи з наповнення мереж, після чого послугу з централізованого теплопостачання відновлять для всіх споживачів котельні на вул. Лесі Українки, 20.Впродовж дня на період виконання робіт із заміни ділянки трубопроводу припинили надання послуги з централізованого опалення для житлових будинків на вул. Даньшина, 1, 16, вул. Потебні, 52-а, 52-в, 58, 58-а, вул. Гнідавська, 40, вул. Черняховського, 1. Послугу відновлять сьогодні до кінця дня.Впродовж дня на період виконання робіт із заміни ділянок трубопроводів централізованого опалення в межах відновлення благоустрою прибудинкової території на просп. Відродження, 9 тимчасово припинили послугу для мешканців будинків на вул. Захарова, 12, 14. Послугу з централізованого опалення відновлять сьогодні до кінця дня. Цим завершуються роботи із заміни ділянок трубопроводів гарячого водопостачання і централізованого опалення в межах відновлення благоустрою на просп. Відродження, 9.Через витік на мережах гарячого водопостачання вул. Софії Ковалевської тимчасово припинили надання послуги для житлових будинків на вул. Софії Ковалевської, 52, вул. Верещагіна, 5, вул. Космонавтів, 4 а також для ДНЗ №38 (вул. Софії Ковалевської, 53) і ДНЗ №24 (вул. Богомольця, 2). Послугу з постачання гарячої води відновлять після завершення робіт. За необхідності завтра, 5 грудня, для працівників, зайнятих на ліквідації витоку організують додатковий робочий день.