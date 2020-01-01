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На Волині 11-й суд взяли під охорону

На Волині 11-й суд взяли під охорону
Сьогодні, 4 грудня, Володимир-Волинський міський суд переходить під охорону співробітників територіального управління Служби судової охорони у Волинській області. Це одинадцята судова установа в області, яку взяли під охорону.

Про це повідомляють на сторінці установи.

Начальник ТУ ССО у Волинській області Володимир Сюйва, провівши цільовий інструктаж, особливий наголос підлеглим зробив на сумлінному виконанні завдань, забезпечення безпеки всіх учасників судового процесу, підтримання належного громадського порядку в суді та неухильного дотримання протиепідемічних заходів, спрямованих на протидію розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 й закликав бути відповідальними у виконанні службових обов’язків.

Голова суду Олександр Лященко та начальник Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області Наталія Коцирій привітали судових охоронців із початком несення служби та побажали стійкості духу, здоров’я та витримки під час несення служби.

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Теги: Володимир, охорона, суд
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