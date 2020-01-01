На Волині 11-й суд взяли під охорону

Сьогодні, 4 грудня, Володимир-Волинський міський суд переходить під охорону співробітників територіального управління Служби судової охорони у Волинській області. Це одинадцята судова установа в області, яку взяли під охорону.Про це повідомляють на сторінці установи.Начальник ТУ ССО у Волинській області, провівши цільовий інструктаж, особливий наголос підлеглим зробив на сумлінному виконанні завдань, забезпечення безпеки всіх учасників судового процесу, підтримання належного громадського порядку в суді та неухильного дотримання протиепідемічних заходів, спрямованих на протидію розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 й закликав бути відповідальними у виконанні службових обов’язків.Голова судута начальник Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській областіпривітали судових охоронців із початком несення служби та побажали стійкості духу, здоров’я та витримки під час несення служби.