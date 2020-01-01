Новообраний міський голова Нововолинська показав скромну декларацію

Борис Карпус оприлюднив інформацію про свої статки.



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У декларації Борис Карпус вказав дружину та падчерку.



Серед задекларованих об’єктів нерухомості – лише квартира у Нововолинську на 61,2 м2, придбана у 2019 році.



Ні об’єктів незавершеного будівництва, ні цінного рухомого майна (крім транспорту) Борис Карпус не задекларував.



Щодо транспортних засобів, то новообраний міський голова Нововолинська вписав у декларацію лише автівку Ford Focus 2006 року випуску.



Борису Карпусу також належить 0,0944% від загального капіталу ТОВ «Промприлад.Інвестиції» та боргові цінні папери у Міністерстві фінансів.



У 2019 році він отримав 221 012 гривень доходу від підприємницької діяльності, а його дружина – 2166 щомісячної одноразової допомоги при народженні дитини. Це весь дохід сім’ї за минулий рік.



Грошові активи (готівка чи кошти на рахунках у банку) у Бориса Карпуса відсутні.



Нагадаємо, раніше на цій посаді довгий час перебував Віктор Сапожніков. У декларації за 2019 рік він вказував, що має декілька земельних ділянок, авто, квартиру, будинок на Світязі та чималі заощадження у гривнях, доларах і євро у різних банках. У 2019 році він купив новий автомобіль Skoda Kodiaq й має ще один – Skoda Superb 2008 року випуску.



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