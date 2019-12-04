Один загиблий і декілька травмованих: подробиці автотрощі у Княгининку





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, аварія



Внаслідок автопригоди травмувалися й пасажири автобуса. У лікарні їм надали медичну допомогу та відпустили додому.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці встановлюють обставини аварії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок зіткнулися Skoda Oktavia та автобус Еталон. 32-річний водій легковика, житель міста Рожище, загинув на місці, пасажирку Skoda госпіталізували.Про цеповідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, аварія трапилася 6 грудня ввечері . На місці події працювали медики та поліція. Деякий час рух дорогою був неможливий.Внаслідок автопригоди травмувалися й пасажири автобуса. У лікарні їм надали медичну допомогу та відпустили додому.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію