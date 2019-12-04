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Один загиблий і декілька травмованих: подробиці автотрощі у Княгининку

Один загиблий і декілька травмованих: подробиці автотрощі у Княгининку
У селі Княгининок зіткнулися Skoda Oktavia та автобус Еталон. 32-річний водій легковика, житель міста Рожище, загинув на місці, пасажирку Skoda госпіталізували.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, аварія трапилася 6 грудня ввечері. На місці події працювали медики та поліція. Деякий час рух дорогою був неможливий.

Внаслідок автопригоди травмувалися й пасажири автобуса. У лікарні їм надали медичну допомогу та відпустили додому.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Один загиблий і декілька травмованих: подробиці автотрощі у Княгининку
Один загиблий і декілька травмованих: подробиці автотрощі у Княгининку
Один загиблий і декілька травмованих: подробиці автотрощі у Княгининку

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Теги: аварія, ДТП, Княгининок
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