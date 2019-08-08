Найбільше – у Луцькому районі, найменше – у Ратнівському: скільки в середньому заробляють волиняни

На Волині у липні-вересні середньомісячна номінальна заробітна плата становила 9670 гривень, що в 1,9 рази вище рівня законодавчо встановленої мінімальної зарплати (5000 гривень).Найвищі заробітки у Луцькому районі (11927 гривень), м.Нововолинську (10460 гривень) та Ківерцівському районі (9806 гривень), інформує ГУ статистики в області.Так, середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівниківу липні–вересні 2020 року становила 9570 грн, району – 9311 грн (в області – 9464 грн).в середньому заробляли у липні–вересні 2020 року 8588 грн, працівники району – 8423 грн.Середньомісячна зарплата установила 10460 грн, що в 2,1 рази вище рівня законодавчо встановленої мінімальної зарплати.у липні–вересні в середньому заробляли 8689 грн,– 7572 грн,– 8162 грн,– 9806 грн, Локачинському – 7294 грн,– 8307 грн,– 8368 грн,– 8284 грн,– 8368 грн,– 8303 грн,– 7808 грн,– 8879 грн.Найбільша середня заробітна плата – у. Вона склала 11 927 грн, що в 2,4 рази вище рівня законодавчо встановленої мінімальної зарплати.Найменше в середньому заробляють працівники– 6881 грн, що на 37,6% вище рівня законодавчо встановленої мінімальної зарплати (5000 грн).