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Найбільше – у Луцькому районі, найменше – у Ратнівському: скільки в середньому заробляють волиняни

Найбільше – у Луцькому районі, найменше – у Ратнівському: скільки в середньому заробляють волиняни
На Волині у липні-вересні середньомісячна номінальна заробітна плата становила 9670 гривень, що в 1,9 рази вище рівня законодавчо встановленої мінімальної зарплати (5000 гривень).

Найвищі заробітки у Луцькому районі (11927 гривень), м.Нововолинську (10460 гривень) та Ківерцівському районі (9806 гривень), інформує ГУ статистики в області.

Так, середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників Володимира-Волинського у липні–вересні 2020 року становила 9570 грн, району – 9311 грн (в області – 9464 грн).

Ковельчани в середньому заробляли у липні–вересні 2020 року 8588 грн, працівники району – 8423 грн.

Середньомісячна зарплата у Нововолинську становила 10460 грн, що в 2,1 рази вище рівня законодавчо встановленої мінімальної зарплати.

У Горохівському районі у липні–вересні в середньому заробляли 8689 грн, Іваничівському – 7572 грн, Камінь-Каширському – 8162 грн, Ківерцівському – 9806 грн, Локачинському – 7294 грн, Любешівському – 8307 грн, Любомльському – 8368 грн, Маневицькому – 8284 грн, Рожищенському – 8368 грн, Старовижівському – 8303 грн, Турійському – 7808 грн, Шацькому – 8879 грн.

Найбільша середня заробітна плата – у Луцькому районі. Вона склала 11 927 грн, що в 2,4 рази вище рівня законодавчо встановленої мінімальної зарплати.

Найменше в середньому заробляють працівники Ратнівського району – 6881 грн, що на 37,6% вище рівня законодавчо встановленої мінімальної зарплати (5000 грн).



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Теги: зарплата, райони, Волинь, варте уваги
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