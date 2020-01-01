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Знайшли тіло чоловіка, який зник на Волині ще у жовтні

Знайшли тіло чоловіка, який зник на Волині ще у жовтні
Учора, 6 грудня, біля озера Люб’язь у Любешівському районі знайшли тіло чоловіка, мешканця села Люб’язь, який зник ще 24 жовтня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Тіло 38-річного чоловіка знайшли за декілька метрів від очерету. Видимих ознак тілесних ушкоджень не було.

Нагадаємо, раніше про заклик допомогти знайти чоловіка повідомляла у соцмережах його сестра.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого.

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Теги: розшук, зникнення, Люб'язь
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