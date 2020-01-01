Знайшли тіло чоловіка, який зник на Волині ще у жовтні
Сьогодні, 16:24
Учора, 6 грудня, біля озера Люб’язь у Любешівському районі знайшли тіло чоловіка, мешканця села Люб’язь, який зник ще 24 жовтня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Тіло 38-річного чоловіка знайшли за декілька метрів від очерету. Видимих ознак тілесних ушкоджень не було.
Нагадаємо, раніше про заклик допомогти знайти чоловіка повідомляла у соцмережах його сестра.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Тіло 38-річного чоловіка знайшли за декілька метрів від очерету. Видимих ознак тілесних ушкоджень не було.
Нагадаємо, раніше про заклик допомогти знайти чоловіка повідомляла у соцмережах його сестра.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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