Знайшли тіло чоловіка, який зник на Волині ще у жовтні





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.



Тіло 38-річного чоловіка знайшли за декілька метрів від очерету. Видимих ознак тілесних ушкоджень не було.



Нагадаємо, раніше про заклик допомогти знайти чоловіка повідомляла у соцмережах його сестра.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 6 грудня, біля озера Люб’язь у Любешівському районі знайшли тіло чоловіка, мешканця села Люб’язь, який зник ще 24 жовтня.Про цестало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Тіло 38-річного чоловіка знайшли за декілька метрів від очерету. Видимих ознак тілесних ушкоджень не було.Нагадаємо, раніше про заклик допомогти знайти чоловікаІнформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині померлого.

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