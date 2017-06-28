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На Теремнівських ставках підпалили сухе зілля

На Теремнівських ставках підпалили сухе зілля
На території Теремнівських ставків зафіксували факт спалювання зілля.

Інцидент трапився у понеділок, 7 грудня, повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

На порушницю, яка розвела багаття на території природно-заповідного фонду, склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.16 Правил благоустрою міста Луцька, відповідно до якого забороняється розпалювати багаття, спалювати промислові чи побутові відходи, листя, гілки, тощо на об’єктах благоустрою.
Штраф за вказане порушення - від 340 до 1360 грн.

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Теги: Луцьк, зілля, Теремнівські ставки
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