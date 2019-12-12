вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька

Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Розповіли, як цьогоріч прикрасять ялинкове тріо у центрі Луцька.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила заступниця начальника відділу з благоустрою міста департаменту житлово-комунального господарства Любов Грабовська.

За словами Любові Грабовської, кардинальних змін у прикрашанні міста до новорічно-різдвяних свят цьогоріч не буде. До того ж, пандемія коронавірусу значно "врізала" місцевий бюджет.

"Ми докупимо трохи нових іграшок під кольорову гаму, докупимо ілюмінацію. Бюджет невеликий, тому нічого принципово нового не буде", - зауважила вона.

Нагадаємо, торік ялинки у центрі Луцька прикрасили золотими та срібними іграшками.

Змонтують на Театральному майдані й новорічно-різдвяне містечко, про що свідчать проведені на платформі ProZorro торги. Відповідно до умов тендеру, навколо ялинок облаштують традиційне святкове містечко, де продаватимуть разноманітні смаколики та хендмейд вироби. Прикрасять місце банерами на новорічну та різдвяну тематику. Окрім того, встановлять на Театральному майдані й різдвяну шопку.

Обійдуться роботи у понад 85 тисяч гривень. Здійснюватиме їх "Луцькспецкомунтранс". Завершити монтаж містечка мають до 18 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинки, центр, Луцьк, Новий рік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у квартирі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 15:54
У селищі на Волині вогнеборці гасили пожежу у житловому будинку. ФОТО
Сьогодні, 15:52
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Сьогодні, 15:46
У Луцьку горів балкон багатоквартирного будинку: подробиці пожежі
Сьогодні, 15:26
Який вигляд мав замок Любарта у 70-х роках 19 століття. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
У центрі Луцька почали прикрашати головні ялинки: якими вони будуть цьогоріч У центрі Луцька почали прикрашати головні ялинки: якими вони будуть цьогоріч
12 грудень, 2019, 11:03
Коли засвітять головні ялинки Луцька Коли засвітять головні ялинки Луцька
21 листопад, 2019, 11:37
У центрі Луцька розбирають головні ялинки міста. ВІДЕО У центрі Луцька розбирають головні ялинки міста. ВІДЕО
24 січень, 2019, 15:50
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
02 січень, 2019, 16:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Олиці відкрили нову амбулаторію за 15 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 17:10
 0
Волинянин, який скоїв аварію на викраденому авто, сів у тюрму
Сьогодні, 16:40
 0
Амбулаторії Волині отримали ще 7 нових автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 16:38
 0
Знижки на розваги для малюків: щосереди у «FigliMigli» – дитячий день*
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині у квартирі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 15:54
 0
Медіа
відео
1/8