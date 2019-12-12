Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила заступниця начальника відділу з благоустрою міста департаменту житлово-комунального господарства Любов Грабовська.



За словами Любові Грабовської, кардинальних змін у прикрашанні міста до новорічно-різдвяних свят цьогоріч не буде. До того ж, пандемія коронавірусу значно "врізала" місцевий бюджет.



"Ми докупимо трохи нових іграшок під кольорову гаму, докупимо ілюмінацію. Бюджет невеликий, тому нічого принципово нового не буде", - зауважила вона.



Нагадаємо, торік ялинки у центрі Луцька прикрасили золотими та срібними іграшками.



Змонтують на Театральному майдані й новорічно-різдвяне містечко, про що свідчать проведені на платформі ProZorro



Обійдуться роботи у понад 85 тисяч гривень. Здійснюватиме їх "Луцькспецкомунтранс". Завершити монтаж містечка мають до 18 грудня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, як цьогоріч прикрасять ялинкове тріо у центрі Луцька.Про це у коментаріповідомила заступниця начальника відділу з благоустрою міста департаменту житлово-комунального господарстваЗа словами Любові Грабовської, кардинальних змін у прикрашанні міста до новорічно-різдвяних свят цьогоріч не буде. До того ж, пандемія коронавірусу значно "врізала" місцевий бюджет."Ми докупимо трохи нових іграшок під кольорову гаму, докупимо ілюмінацію. Бюджет невеликий, тому нічого принципово нового не буде", - зауважила вона.Нагадаємо, торік ялинки у центрі Луцька прикрасили золотими та срібними іграшками.Змонтують на Театральному майдані й новорічно-різдвяне містечко, про що свідчать проведені на платформі ProZorro торги . Відповідно до умов тендеру, навколо ялинок облаштують традиційне святкове містечко, де продаватимуть разноманітні смаколики та хендмейд вироби. Прикрасять місце банерами на новорічну та різдвяну тематику. Окрім того, встановлять на Театральному майдані й різдвяну шопку.Обійдуться роботи у понад 85 тисяч гривень. Здійснюватиме їх "Луцькспецкомунтранс". Завершити монтаж містечка мають до 18 грудня.

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