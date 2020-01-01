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У Луцьку за добу продезінфікували 46 будинків та 2 гуртожитки

У Луцьку за добу продезінфікували 46 будинків та 2 гуртожитки
Для недопущення поширення коронавірусної інфекції волинські рятувальники здійснюють дезінфекційні заходи у потенційно небезпечних місцях.

Загалом за добу провели дезінфекцію 48 об’єктів в обласному центрі, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.

Зокрема 7 грудня працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частин міста Луцька дезінфікували 13 житлових будинків та 2 гуртожитки на вулицях Гордіюк, Мазепи, Конякіна, Захарова, С. Ковалевської, Вороніхіна, Карбишева та на проспекті Відродження, при цьому залучені 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

Працівники 25-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області працювали на вулицях Грибоєдова, Кравчука, Огієнка, Воїнів-афганців, Генерала Шухевича, Таборищі та на проспекті Соборності. Дезінфіковані 16 будинків, залучені 2 од. техн. та 7 чол. о/с.

Також група радіаційного та хімічного захисту провела дезінфекцію 17 житлових будинків на вулиця І.Франка, Гордіюк, Стрілецький, Арцеулова, Федорова, Озерецький, Шота Руставеллі, Зацепи, Гулака Артемовського.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДСНС
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