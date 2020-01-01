У Луцьку за добу продезінфікували 46 будинків та 2 гуртожитки
Сьогодні, 05:28
Для недопущення поширення коронавірусної інфекції волинські рятувальники здійснюють дезінфекційні заходи у потенційно небезпечних місцях.
Загалом за добу провели дезінфекцію 48 об’єктів в обласному центрі, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Зокрема 7 грудня працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частин міста Луцька дезінфікували 13 житлових будинків та 2 гуртожитки на вулицях Гордіюк, Мазепи, Конякіна, Захарова, С. Ковалевської, Вороніхіна, Карбишева та на проспекті Відродження, при цьому залучені 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.
Працівники 25-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області працювали на вулицях Грибоєдова, Кравчука, Огієнка, Воїнів-афганців, Генерала Шухевича, Таборищі та на проспекті Соборності. Дезінфіковані 16 будинків, залучені 2 од. техн. та 7 чол. о/с.
Також група радіаційного та хімічного захисту провела дезінфекцію 17 житлових будинків на вулиця І.Франка, Гордіюк, Стрілецький, Арцеулова, Федорова, Озерецький, Шота Руставеллі, Зацепи, Гулака Артемовського.
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Загалом за добу провели дезінфекцію 48 об’єктів в обласному центрі, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Зокрема 7 грудня працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частин міста Луцька дезінфікували 13 житлових будинків та 2 гуртожитки на вулицях Гордіюк, Мазепи, Конякіна, Захарова, С. Ковалевської, Вороніхіна, Карбишева та на проспекті Відродження, при цьому залучені 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.
Працівники 25-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області працювали на вулицях Грибоєдова, Кравчука, Огієнка, Воїнів-афганців, Генерала Шухевича, Таборищі та на проспекті Соборності. Дезінфіковані 16 будинків, залучені 2 од. техн. та 7 чол. о/с.
Також група радіаційного та хімічного захисту провела дезінфекцію 17 житлових будинків на вулиця І.Франка, Гордіюк, Стрілецький, Арцеулова, Федорова, Озерецький, Шота Руставеллі, Зацепи, Гулака Артемовського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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