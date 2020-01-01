Помер інструктор школи вищої спортивної майстерності на Волині
Сьогодні, 10:07
9 грудня відійшов у вічність старший інструктор-методист Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Микола Васильович Вінцюк.
Про це повідомляють на сторінці школи у фейсбуці.
"Світлий, добрий спомин про Миколу Васильовича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав, хто жив і працював поруч з ним", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Вінцюка.
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Про це повідомляють на сторінці школи у фейсбуці.
"Світлий, добрий спомин про Миколу Васильовича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав, хто жив і працював поруч з ним", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Вінцюка.
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