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Помер інструктор школи вищої спортивної майстерності на Волині

Помер інструктор школи вищої спортивної майстерності на Волині
9 грудня відійшов у вічність старший інструктор-методист Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Микола Васильович Вінцюк.

Про це повідомляють на сторінці школи у фейсбуці.

"Світлий, добрий спомин про Миколу Васильовича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав, хто жив і працював поруч з ним", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Вінцюка.

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Теги: смерть, Волинська обласна школа вищої спортивної майс
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