У луцькому перинатальному центрі народилася третя трійня
Сьогодні, 15:32
Сьогодні, 9 грудня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилася третя трійня.
Про це у соцмережі повідомила лікар-гінеколог цього закладу Оксана Костючик.
«Потрійна втіха для батьків і радість для персоналу», – розповіла лікарка. Вона також додала, що породілля і дівчатка почувають себе добре.
Нагадаємо, ще 18 липня у обласному перинатальному центрі народилася трійня у родині з села Привітне Локачинського району. Двох братиків і сестричку тут виходжували аж три місяці.
Перед тим же, ще 14 травня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилася перша трійня. Породілля з Луцька Іванна народила трьох хлопчиків.
Фото ілюстративне
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Про це у соцмережі повідомила лікар-гінеколог цього закладу Оксана Костючик.
«Потрійна втіха для батьків і радість для персоналу», – розповіла лікарка. Вона також додала, що породілля і дівчатка почувають себе добре.
Нагадаємо, ще 18 липня у обласному перинатальному центрі народилася трійня у родині з села Привітне Локачинського району. Двох братиків і сестричку тут виходжували аж три місяці.
Перед тим же, ще 14 травня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилася перша трійня. Породілля з Луцька Іванна народила трьох хлопчиків.
Фото ілюстративне
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