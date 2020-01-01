У луцькому перинатальному центрі народилася третя трійня

Сьогодні, 9 грудня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилася третя трійня.Про це у соцмережі повідомила лікар-гінеколог цього закладу«Потрійна втіха для батьків і радість для персоналу», – розповіла лікарка. Вона також додала, що породілля і дівчатка почувають себе добре.Нагадаємо, ще 18 липня у обласному перинатальному центрі народилася трійня у родині з села Привітне Локачинського району. Двох братиків і сестричку тутПеред тим же, ще 14 травня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилася перша трійня. Породілля