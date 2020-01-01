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У луцькому перинатальному центрі народилася третя трійня

У луцькому перинатальному центрі народилася третя трійня
Сьогодні, 9 грудня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилася третя трійня.

Про це у соцмережі повідомила лікар-гінеколог цього закладу Оксана Костючик.

«Потрійна втіха для батьків і радість для персоналу», – розповіла лікарка. Вона також додала, що породілля і дівчатка почувають себе добре.

Нагадаємо, ще 18 липня у обласному перинатальному центрі народилася трійня у родині з села Привітне Локачинського району. Двох братиків і сестричку тут виходжували аж три місяці.

Перед тим же, ще 14 травня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилася перша трійня. Породілля з Луцька Іванна народила трьох хлопчиків.

Фото ілюстративне

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Теги: трійня, перинатальний центр, Луцьк, народження
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