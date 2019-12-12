У центрі Луцька цілодобово пильнуватимуть за святковими інсталяціями

У Луцьку забезпечать патрулювання та цілодобову охорону новорічного містечка, новорічно-різдвяних інсталяцій в парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, на Театральному майдані, на вулиці Лесі Українки на час проведення новорічно-різдвяних свят.Про це йдеться у розпорядженні міського головиВстановлять у місті новорічне містечко на Театральному майдані, новорічні ялинки у мікрорайонах міста та на території громади і святково їх оформлять. Спільно з керівниками установ, закладів (підприємств, організацій) міста організують святкове оформлення гірляндами дерев на проспектах Волі, Відродження, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Президента Грушевського та на вулицях Лесі Українки, Винниченка.Ілюмінація буде на Театральному майдані, центральних вулицях міста, а у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, на вулиці Лесі Українки та головній площі міста розмістять арт-інсталяції, а фасаді будинку, що на вулиці Лесі Українки, 67 - святкове панно.Диспетчерські та аварійні служби міста під час новорічно-різдвяних свят працюватимуть цілодобово.