Волиньрада висловила недовіру Юрію Погуляйку

Юрію Погуляйку.



Таємне голосування з цього приводу відбулося сьогодні, 10 грудня, під час сесії обласної ради.



Нагадаємо, на сесії депутати мали намір заслухати звіт голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка. Але він не прийшов, а депутати визнали його роботу незадовільною та вирішили висловити йому недовіру.



Питання щодо заслуховування звіту, а згодом і щодо Володимир Бондар. Його підтримали і інші колеги. Вони вважають, що обов’язок голови ОДА – раз в рік звітувати депутатами й запевняють, що Волинь втратила у темпах розвитку з того часу, як її очолює Погуляйко.



«Я би хотів, щоб ми до цього питання підійшли беземоційно. Як говорить закон: щороку, як мінімум – раз в рік, голова ОДА має звітувати перед обласною радою. Вже другий рік ми не можемо почути про виконання його функцій. Це питання виникло не сьогодні і не дарма», - сказав Бондар.



Його підтримали також у своїх виступах депутати обласної ради Анатолій Вітів та Олександр Пирожик, а також нардеп Вячеслав Рубльов.



Натомість депутатка Юлія Вусенко поцікавилася, чи запрошували Юрія Погуляйка на сесію, оскільки до нього в обранців є велика кількість запитань, тож таки варто було б дати йому можливість висловитися. Голова обласної ради Григорій Недопад запевнив, що керівництво ОДА запрошують на кожну сесію.



Натомість голова ОДА напередодні сесії висловив свою позицію щодо цього на офіційному сайті ОДА. За його словами, на засідання сьогоднішньої сесії його не запросили. Додав, що прозвітує перед депутатським корпусом про виконання бюджету 2020 року, однак, не раніше січня – лютого 2021 року, зокрема, лише після виконання бюджету за 2020 рік та його затвердження Міністерством фінансів України.



Зрештою, після проведення таємного голосування голова лічильної комісії, яку перед тим обрали, Володимир Бондар оголосив результати.



Так, за висловлення недовіри Юрію Погуляйку проголосували 49 депутатів, проти – 4, утрималися – 4.



Тож Волиньрада затвердила протокол лічильної комісії своїм голосуванням та прийняла рішення про висловлення недовіри голові ОДА.



Окрім того, голова Волиньради Григорій Недопад направить це рішення президентові України Володимиру Зеленському.

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