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У Звірові вантажівка потрапила у аварію

У Звірові вантажівка потрапила у аварію
На автодорозі Устилуг — Луцьк — Рівне, у селі Звірів, водій вантажівки Mercedes-Benz не впорався з керуванням та виїхав на розділювальну смугу. На щастя, ніхто не постраждав.

Автопригода сталась у четвер, 10 грудня, - інформує патрульна поліція Волинської області.

На водія патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг) КУпАП.

Нагадаємо, що сьогодні на автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, поблизу населеного пункту Воля Любитівська, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох машин.

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Теги: Звірів, аварія, фура
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