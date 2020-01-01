У Звірові вантажівка потрапила у аварію





Автопригода сталась у четвер, 10 грудня, - інформує патрульна поліція Волинської області.



На водія патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг) КУпАП.



Нагадаємо, що сьогодні на автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, поблизу населеного пункту Воля Любитівська,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Устилуг — Луцьк — Рівне, у селі Звірів, водій вантажівки Mercedes-Benz не впорався з керуванням та виїхав на розділювальну смугу. На щастя, ніхто не постраждав.Автопригода сталась у четвер, 10 грудня, - інформує патрульна поліція Волинської області.На водія патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг) КУпАП.Нагадаємо, що сьогодні на автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, поблизу населеного пункту Воля Любитівська, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох машин.

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