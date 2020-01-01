Скільки грошей платитимуть за роботу Недопада і його заступників
Сьогодні, 15:47
У Волинській обласній раді прийняли рішення щодо встановлення умов оплати праці голові обласної ради Григорію Недопаду, а також його заступникам.
Про це йшлося сьогодні, 10 грудня, під час сесійного засідання.
Зокрема, вирішили установити голові обласної ради:
1) посадовий оклад в розмірі 19360 гривень, як передбачено штатним розписом;
2) надбавку за вислугу років в розмірі 15 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг (стаж роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, станом на 25 листопада 2020 року становить 5 років 05 місяців 11 днів);
3) надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.
Першому заступнику голови обласної ради (Юрію Поліщуку) установили такі умови оплати праці:
1) посадовий оклад в розмірі 16940 гривень, як передбачено штатним розписом;
2) надбавку за вислугу років в розмірі 20 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг (стаж роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, станом на 26 листопада 2020 року становить 12 років 02 місяці 18 днів);
3) надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.
Григорій Пустовіт, заступник голови Волиньради, матиме такі умови оплати за свою роботу:
1) посадовий оклад в розмірі 15125 гривень, як передбачено штатним розписом;
2) надбавку за вислугу років в розмірі 40 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг (стаж роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, станом на 30 листопада 2020 року становить 33 роки 08 місяців 04 дні);
3) надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.
Окрім того, Волиньрада вирішила здійснювати щомісячне преміювання голови обласної ради та його заступників у розмірі 75 відсотків до посадового окладу за фактично відпрацьований час та виплачувати їм матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.
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Про це йшлося сьогодні, 10 грудня, під час сесійного засідання.
Зокрема, вирішили установити голові обласної ради:
1) посадовий оклад в розмірі 19360 гривень, як передбачено штатним розписом;
2) надбавку за вислугу років в розмірі 15 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг (стаж роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, станом на 25 листопада 2020 року становить 5 років 05 місяців 11 днів);
3) надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.
Першому заступнику голови обласної ради (Юрію Поліщуку) установили такі умови оплати праці:
1) посадовий оклад в розмірі 16940 гривень, як передбачено штатним розписом;
2) надбавку за вислугу років в розмірі 20 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг (стаж роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, станом на 26 листопада 2020 року становить 12 років 02 місяці 18 днів);
3) надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.
Григорій Пустовіт, заступник голови Волиньради, матиме такі умови оплати за свою роботу:
1) посадовий оклад в розмірі 15125 гривень, як передбачено штатним розписом;
2) надбавку за вислугу років в розмірі 40 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг (стаж роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, станом на 30 листопада 2020 року становить 33 роки 08 місяців 04 дні);
3) надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.
Окрім того, Волиньрада вирішила здійснювати щомісячне преміювання голови обласної ради та його заступників у розмірі 75 відсотків до посадового окладу за фактично відпрацьований час та виплачувати їм матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.
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Коментарі 2
А в них нічого не зліпнеться з такою зарплатою.?!
Преміювати потрібно за результати роботи. А вони такі, що область займає останнє місце по заробітній платі. А тут премія за те, що сів на стілець, а інша, ще більша, що встав з нього. Посоромилися б! В
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