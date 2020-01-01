Скільки грошей платитимуть за роботу Недопада і його заступників

У Волинській обласній раді прийняли рішення щодо встановлення умов оплати праці голові обласної ради Григорію Недопаду, а також його заступникам.Про це йшлося сьогодні, 10 грудня, під час сесійного засідання.Зокрема, вирішили установити голові обласної ради:1) посадовий оклад в розмірі 19360 гривень, як передбачено штатним розписом;2) надбавку за вислугу років в розмірі 15 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг (стаж роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, станом на 25 листопада 2020 року становить 5 років 05 місяців 11 днів);3) надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.Першому заступнику голови обласної ради () установили такі умови оплати праці:1) посадовий оклад в розмірі 16940 гривень, як передбачено штатним розписом;2) надбавку за вислугу років в розмірі 20 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг (стаж роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, станом на 26 листопада 2020 року становить 12 років 02 місяці 18 днів);3) надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг., заступник голови Волиньради, матиме такі умови оплати за свою роботу:1) посадовий оклад в розмірі 15125 гривень, як передбачено штатним розписом;2) надбавку за вислугу років в розмірі 40 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг (стаж роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, станом на 30 листопада 2020 року становить 33 роки 08 місяців 04 дні);3) надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.Окрім того, Волиньрада вирішила здійснювати щомісячне преміювання голови обласної ради та його заступників у розмірі 75 відсотків до посадового окладу за фактично відпрацьований час та виплачувати їм матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.