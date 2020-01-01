У місті на Волині перекинулася автівка доставки піци. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на каналі Твій Володимир.



Аварія сталася 10 грудня на вулиці Привокзальній. Легковий автомобіль доставки однієї з піцерій міста.



Автомобіль перекинувся на дах.



У коментарях під дописом користувачі зазначають, що водій автомобіля не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському учасником дорожньо-транспортної пригоди став автомобіль доставки піци.Про це йдеться у повідомленні на каналі Твій Володимир.Аварія сталася 10 грудня на вулиці Привокзальній. Легковий автомобіль доставки однієї з піцерій міста.Автомобіль перекинувся на дах.У коментарях під дописом користувачі зазначають, що водій автомобіля не постраждав.

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