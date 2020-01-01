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У місті на Волині перекинулася автівка доставки піци. ФОТО

У місті на Волині перекинулася автівка доставки піци. ФОТО
У Володимирі-Волинському учасником дорожньо-транспортної пригоди став автомобіль доставки піци.

Про це йдеться у повідомленні на каналі Твій Володимир.

Аварія сталася 10 грудня на вулиці Привокзальній. Легковий автомобіль доставки однієї з піцерій міста.

Автомобіль перекинувся на дах.

У коментарях під дописом користувачі зазначають, що водій автомобіля не постраждав.

У місті на Волині перекинулася автівка доставки піци. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, аварія
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