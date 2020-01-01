У місті на Волині перекинулася автівка доставки піци. ФОТО
Сьогодні, 22:13
У Володимирі-Волинському учасником дорожньо-транспортної пригоди став автомобіль доставки піци.
Про це йдеться у повідомленні на каналі Твій Володимир.
Аварія сталася 10 грудня на вулиці Привокзальній. Легковий автомобіль доставки однієї з піцерій міста.
Автомобіль перекинувся на дах.
У коментарях під дописом користувачі зазначають, що водій автомобіля не постраждав.
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Про це йдеться у повідомленні на каналі Твій Володимир.
Аварія сталася 10 грудня на вулиці Привокзальній. Легковий автомобіль доставки однієї з піцерій міста.
Автомобіль перекинувся на дах.
У коментарях під дописом користувачі зазначають, що водій автомобіля не постраждав.
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