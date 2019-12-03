Ожеледиця у Луцьку: 8 людей отримали переломи
Сьогодні, 09:35
10 грудня дороги Луцька через негоду вкрив шар криги, через що містяни отримували травми.
Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, за день до травмпункту звернулися 33 людини, 8 із них отримали переломи.
"Не скажу, що був ажіотаж через негоду. Наприклад, за попередній день - 9 грудня - у нас було 5 людей із переломами", - зауважив Смольянінов.
Нагадаємо, 10 грудня на дорогах області патрульні зафіксували вісім дорожньо-транспортних пригод. Травмованих не було, автомобілі в цих аваріях зазнали механічних ушкоджень.
Зранку цього дня найбільше автомобільних заторів було біля Луцька у селі Забороль та у Володимирі-Волинському.
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Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, за день до травмпункту звернулися 33 людини, 8 із них отримали переломи.
"Не скажу, що був ажіотаж через негоду. Наприклад, за попередній день - 9 грудня - у нас було 5 людей із переломами", - зауважив Смольянінов.
Нагадаємо, 10 грудня на дорогах області патрульні зафіксували вісім дорожньо-транспортних пригод. Травмованих не було, автомобілі в цих аваріях зазнали механічних ушкоджень.
Зранку цього дня найбільше автомобільних заторів було біля Луцька у селі Забороль та у Володимирі-Волинському.
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