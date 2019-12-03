вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ожеледиця у Луцьку: 8 людей отримали переломи

Ожеледиця у Луцьку: 8 людей отримали переломи
10 грудня дороги Луцька через негоду вкрив шар криги, через що містяни отримували травми.

Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, за день до травмпункту звернулися 33 людини, 8 із них отримали переломи.

"Не скажу, що був ажіотаж через негоду. Наприклад, за попередній день - 9 грудня - у нас було 5 людей із переломами", - зауважив Смольянінов.

Нагадаємо, 10 грудня на дорогах області патрульні зафіксували вісім дорожньо-транспортних пригод. Травмованих не було, автомобілі в цих аваріях зазнали механічних ушкоджень.

Зранку цього дня найбільше автомобільних заторів було біля Луцька у селі Забороль та у Володимирі-Волинському.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ожеледиця, травми, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Місця у палатах не вистачило: як живуть мешканці психоневрологічного інтернату на Волині, де обвалилася стіна. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40
Ожеледиця у Луцьку: 8 людей отримали переломи
Сьогодні, 09:35
Smart-квартири в ЖК «Dream Town»: старт твого смарт життя*
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 11 грудня
Сьогодні, 09:10
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:59
Схожі новини
У Луцьку на вулиці Кравчука автомобіль збив пішохода У Луцьку на вулиці Кравчука автомобіль збив пішохода
25 березень, 09:58
«Допустили колапс», – чиновниця Луцькради про тих, хто мав посипати тротуари під час ожеледиці «Допустили колапс», – чиновниця Луцькради про тих, хто мав посипати тротуари під час ожеледиці
11 лютий, 09:00
Після сутички на Старому ринку двох людей госпіталізували з черепно-мозковими травмами Після сутички на Старому ринку двох людей госпіталізували з черепно-мозковими травмами
05 лютий, 18:10
Через ожеледицю на дорозі Луцьк–Дубно застрягли 12 вантажівок. ФОТО Через ожеледицю на дорозі Луцьк–Дубно застрягли 12 вантажівок. ФОТО
03 грудень, 2019, 10:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Місця у палатах не вистачило: як живуть мешканці психоневрологічного інтернату на Волині, де обвалилася стіна. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40
 0
Ожеледиця у Луцьку: 8 людей отримали переломи
Сьогодні, 09:35
 0
Smart-квартири в ЖК «Dream Town»: старт твого смарт життя*
Сьогодні, 09:24
 0
Курс валют у Луцьку на 11 грудня
Сьогодні, 09:10
 0
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:59
 0
Медіа
відео
1/8