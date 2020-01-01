У Луцьку чоловік з наркотиками намагався втекти від нацгвардійців
Сьогодні, 10:42
У четвер, 10 грудня, пізно ввечері гвардійці військової частини під час самостійного несення служби з охорони громадського порядку у Луцьку затримали чоловіка з ймовірними наркотичними речовинами.
Про це повідомляють на сторінці військової частини у фейсбуці.
Зокрема, близько 22:10 години на проспекті Грушевського чоловік, помітивши гвардійський автопатруль, намагався втекти, але військовослужбовці оперативно його зупинили.
Під час поверхневого огляду у громадянина 1984 року народження виявили рослиноподібну речовину зеленого кольору, ззовні схожу на канабіс, а також порошкоподібну речовину, ззовні схожу на амфетамін.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка здійснила вилучення ймовірних наркотичних речовин та направила їх на дослідження.
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Про це повідомляють на сторінці військової частини у фейсбуці.
Зокрема, близько 22:10 години на проспекті Грушевського чоловік, помітивши гвардійський автопатруль, намагався втекти, але військовослужбовці оперативно його зупинили.
Під час поверхневого огляду у громадянина 1984 року народження виявили рослиноподібну речовину зеленого кольору, ззовні схожу на канабіс, а також порошкоподібну речовину, ззовні схожу на амфетамін.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка здійснила вилучення ймовірних наркотичних речовин та направила їх на дослідження.
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