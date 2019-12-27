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Куди піти та на що подивитися під час новорічно-різдвяних свят у Луцьку: ПРОГРАМА

Куди піти та на що подивитися під час новорічно-різдвяних свят у Луцьку: ПРОГРАМА
На новорічно-рідзвяні свята у Луцьку запланували цілу низку цікавих заходів для дітей для дорослих. Аби відчути справжню магію зими на лучан та гостей міста чекають офлайн та онлайн події: змагання, урочисті відкриття святкових ілюмінацій, «вогники», зустрічі із цікавими гостями та багато всього іншого.

Детальний перелік подій опублікували на сайті Луцької міської ради.

Так, починаючи із 10 грудня і аж до лютого вже можна планувати свій час і обирати, куди ж сходити та на що подивитися.

10, 11, 14-15, 17, 18, 25-30 грудня: о 15:00 – Новорічні майстер-класи для молодших школярів від дитячої студії розвитку «Маленький Хогвартс» (вул. Коперника, 8).

11 грудня: о 15:00 – Турнір з міні-футболу на спортивному майданчику (вул. Володимирська, 95а).

О 16:00 – Турнір з шахів з нагоди Дня Святого Миколая в клубі «Біла тура».

О 18:00 – Андріївські вечорниці у Волинському краєзнавчому музеї.

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Протягом грудня, січня

«Новорічне свято спорту». Підведення підсумків за 2020 рік для мешканців мікрорайонів міста (Приміщення ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» у мікрорайонах міста).

Різдвяний ярмарок виробів майстрів народних ремесел. Новорічні інсталяції, фотозони (Театральний майдан).

Всеукраїнська акція «Спортивна зима» для дітей: естафети, катання на ковзанах (приміщення ЛМЦФЗН «Спорт для всіх»).

Онлайн фотоконкурс «Святковий Луцьк, який ви любите».

Новорічно-різдвяні заходи у бібліотеках громади.

10 грудня: 16:00 – Онлайн майстер-клас «Листівка Святому Миколаю» (fb-сторінка Будинку культури мікрорайону Вересневе).

12-13 грудня: 10:00 – XI традиційний турнір з міні-футболу серед ветеранів 40+ «Дружба без кордонів» (Спорткомплекс ВНУ імені Лесі Українки).

14 грудня: 12:00 – «Красна майстерня»: майстер-клас для дітей «Святковий новорічно-різдвяний календар» (Культурно-мистецький центр «Красне»).

16 грудня: 15:00 – Турнір з настільного футболу (Клуб «Атлет».

16-18 грудня – Старт благодійного проєкту «Чужих дітей не буває» (Супермаркети міста).

17 грудня: 16:00 – Відкриття виставки робіт учасників конкурсу малюнків «Місто Святого Миколая» (Луцька художня школа).

17 - 19 грудня – Чемпіонат міста Луцька з дзюдо серед навчально-тренувальних груп з нагоди Дня Святого Миколая (ДЮСШ №2).

18 грудня: 10:00 – Благодійний ярмарок «Хвиля добра» (Кав’ярня-кондитерія «Старе місто»).

13:00 – Квест «У пошуках Святого Миколая». Початок: від Центру туристичної інформації та послуг.

14:30 – Міське Свято Миколая для дітей пільгових категорій (Палац учнівської молоді).

15:00 – Культурно-мистецька акція «Луцьк – місто Янголів» (Художній музей).

16:00 – Турнір з шашок з нагоди Дня Святого Миколая (Клуб «Біла тура»).

17:00 – Відкритий чемпіонат з плавання «Новорічні призи Луцької міської ради» (СДЮСШОР плавання).

Відкритий чемпіонат КДЮСШ № 1 із стрільби з пневматичної зброї до Дня Святого Миколая (КДЮСШ № 1).

Чемпіонат міста Луцька з волейболу з нагоди Дня Святого Миколая (КДЮСШ № 1).

Книжково-ілюстративна онлайн-експозиція «Свято Миколая» (fb-сторінка Прилуцького будинку культури).

18 грудня - 19 січня – Виставка робіт переможців конкурсу «Місто Святого Миколая» (Арт-галерея «Луцьк»).

18, 23 грудня – Майстерки з виготовлення різдвяної атрибутики із залученням дітей, молоді та активістів громадських організацій міста Луцька (Волинська обласна бібліотека для юнацтва).

19 грудня – День Святого Миколая для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Волинський обласний спеціалізований будинок дитини).

10:00 – Акція «Миколай пам’ятає про всіх» (майданчик біля пам’ятника Святому Миколаю).

10:00 – Відкритий чемпіонат з плавання «Новорічні призи Луцької міської ради» (СДЮСШОР плавання).

11:00 – Відеосеанс з пісочної анімації «Миколаю, Миколаю, всі на тебе ми чекаєм» (fb-сторінка Будинку культури мікрорайону Вересневе).

15:00 – Екскурсія «Святий Миколай і Луцьк». Початок: від Центру туристичної інформації та послуг.

16:00 – Дитяче свято «Іде у гості Миколай» (Луцька музична школа №3).

16:30 – Урочисте засвічення вогнів головної новорічної ялинки. Передача Вифлеємського вогню громаді (Театральний майдан).

16:30 – Засвічення вогнів новорічних ялинок (Площа Героїв Майдану, села: Прилуцьке, Забороль, Княгининок).

17:00 – «Свято Миколая» (Луцька музична школа №2).

Загальноміський захід «На гостини до Святого Миколая» (Свято-Миколаївський Жидичинський монастир).

Відеоперегляд малюнків учнів Луцької художньої школи «На Святого Миколая, в небі іскорка палає» (fb-сторінка Клубу «Сучасник»).

Онлайн інтерактив для дітей «Хуртовина загадок» (fb-сторінка Палацу культури міста Луцька).

Мистецька онлайн година «Миколай мандрує світом» (fb-сторінка Культурно-мистецького центру «Красне»).

Флешмоб «Засвіти ялинку вдома» (fb - сторінка Департаменту культури).

Чемпіонат м. Луцька з волейболу з нагоди Дня Святого Миколая (КДЮСШ № 1).

19 грудня - 18 січня – Творчий проєкт «Різдвяна майстерня» (Палац культури міста Луцька (другий корпус), fb-сторінка Палацу культури міста Луцька).

19 грудня - 24 січня – Мистецький проєкт «Вулиця Різдвяних янголів» (вул. Лесі Українки).

19 грудня – 20 грудня – Відкритий кубок м. Луцька з баскетболу «Миколайчик-2020» (КДЮСШ № 1).

Чемпіонат з гімнастики художньої серед навчально-тренувальних груп до Дня Святого Миколая (ДЮСШ № 2).

21 грудня – «Красна майстерня»: хенд-мейд для дітей «Карнавальні маски» (Культурно-мистецький центр «Красне»).

21 – 22 грудня: 15:00 – Святкові майстер-класи для дітей (Арт-локація «Творчий Калейдоскоп» на вул. Винниченка, 67а).

Новорічне свято «Ялинка на воді» (КДЮСШ № 1).

21 – 28 грудня – Новорічні заходи (Заклади освіти громади).

22 грудня: 14:30 – Міське новорічне свято для дітей пільгових категорій (Палац учнівської молоді).

22 грудня – 7 січня – Міжнародний онлайн марафон «Бабусине Різдво», конкурс представлення традицій святкування Різдва Христового у різних країнах світу та регіонах України (Соціальні мережі).

23 грудня: 14:30 – Міське новорічне свято для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій з числа учасників АТО/ООС (Палац учнівської молоді).

Новорічний чемпіонат з настільного тенісу серед навчально-тренувальних груп (ДЮСШ №2).

24 грудня: 11:00 – Паперова майстерня: онлайн майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас (fb-сторінка Палацу культури міста Луцька).

14:30 – Міське новорічне свято для обдарованих дітей (Палац учнівської молоді).

16:00 – Мистецька онлайн акція «Зроби новорічну прикрасу своїми руками» (fb-сторінка Будинку культури мікрорайону Вересневе).

Новорічний чемпіонат з настільного тенісу серед навчально-тренувальних груп (ДЮСШ №2).

24 - 27 грудня – ІІІ відкритий чемпіонат КДЮСШ № 1 з боротьби вільної (КДЮСШ №1).

25 грудня – Відеопроєкт «Європейське Різдво» (fb - сторінка Департаменту культури).

25 грудня – 19 січня – Фотоконкурс «#тутЄсвято» (fb - сторінка Департаменту культури).

27 грудня: 16:00 – Мистецький колаж «Новорічні сни» (fb-сторінка Палацу культури міста Луцька).

Майстер-клас з виготовлення новорічної іграшки за технікою «канзаши» (fb-сторінка Клубу «Сучасник»)

28 грудня: 12:00 – Музично-інтерактивний імпровіз «Новий рік на поріг» (Культурно-мистецький центр «Красне»).

Онлайн інтерактив для дітей «Хуртовина загадок» (fb-сторінка Палацу культури міста Луцька)

29 грудня: 12:00 – Музично-інтерактивний імпровіз «Новий рік на поріг» (Культурно-мистецький центр «Красне»).

15:00 – Новорічний концерт гурту «Волиняни» (Луцька музична школа №3).

Cічень – Виставка робіт учнів Луцької художньої школи на різдвяну тематику (Луцька художня школа)

3 січня: 12:00 – Музично-інтерактивний імпровіз «Новий рік на поріг» (Культурно-мистецький центр «Красне»).

14:00 – Дитячий ранок «Новорічна казка» (Теремнівський будинок культури).

4 січня: 11:00 – Паперова майстерня: онлайн майстер-клас з виготовлення різдвяних сувенірів (fb-сторінка Палацу культури міста Луцька).

5 січня: 15:00 – Екскурсія «Різдвяний Луцьк» (Початок: від Центру туристичної інформації та послуг).

16:00 – Онлайн майстер-клас з пісочної анімації «Різдвяні візерунки» (fb-сторінка Будинку культури мікрорайону Вересневе).

5-6 січня: 11:00 – Фінал благодійного проєкту «Чужих дітей не буває» (Готель «Світязь»).

6-12 січня: Онлайн-фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!» (fb - сторінка Департаменту культури).

7 січня – Відеопроєкт «Українське Різдво» (fb - сторінка Департаменту культури).

8 січня – Відеоперегляд малюнків учнів Луцької художньої школи «Славим Тебе, Небесний Царю» (fb-сторінка Клубу «Сучасник»).

9 січня – Різдвяні онлайн-віншування (fb-сторінка Прилуцького будинку культури).

10 січня – Фестиваль «Різдво у Луцьку» (fb - сторінка Департаменту культури).

17:00 – Громадська акція «Спільна коляда» (fb - сторінка Департаменту культури).

14 січня: 18:00 – Новорічно-різдвяний колаж «І сталось диво...» (fb-сторінка Палацу культури міста Луцька).

15 січня – Відеосюжет «Зима в об’єктиві» (fb-сторінка Клубу «Сучасник»).

17 січня: 15:00 – «Новорічний коктейль» за участі народного аматорського духового оркестру (fb-сторінка Палац культури міста Луцька).

18 січня – Відеопроєкт «Круговерть» учасників школи брейк-дансу «IRON CITI» (fb-сторінка Клубу «Сучасник»).

19 січня – Онлайн фестиваль колядок та щедрівок «Різдвяні піснеспіви» (fb - сторінка Департаменту культури).

22 січня: 17:00 – Святковий онлайн концерт «Неповторна мить Різдва» (fb-сторінка Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена).

30 - 31 січня – Благодійний турнір з художньої гімнастики пам’яті Миколи Романюка (ДЮСШ №3).

6 лютого: 10:00 – Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки 2021» (Палац культури міста Луцька)

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Теги: Новий рік, Луцьк, Різдво, свята, події
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