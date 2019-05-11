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На Світязі незаконним знаряддям ловили вугрів. ФОТО

На Світязі незаконним знаряддям ловили вугрів. ФОТО
Під час ініційованого прокуратурою рейду 10 грудня 2020 року працівники Шацького Національного природного парку виявили на Світязі незаконні знаряддя лову – 12 рибальських капронових мереж для вилову вугрів загальною протяжністю 42 метри.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні провадить Шацьке відділення поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області.

Вживають заходи задля встановлення осіб, причетних до незаконного промислу.

Зауважують, що санкцією ч.1 ст. 249 КК України за незаконне зайняття рибним добувним промислом передбачено покарання до трьох років обмеження волі.

На Світязі незаконним знаряддям ловили вугрів. ФОТО
На Світязі незаконним знаряддям ловили вугрів. ФОТО



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Теги: Світязь, незаконний вилов, вугрі, кримінал
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