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Родині фельдшера з Волині, який помер від коронавірусу, виплатять понад 1,5 мільйона

Родині фельдшера з Волині, який помер від коронавірусу, виплатять понад 1,5 мільйона
Для родини фельдшера з Волині, який помер внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень.

Допомогу перерахували 11 грудня. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів, - йдеться на сайті Фонду соціального страхування України.

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Загалом станом на сьогодні ФССУ профінансував державні допомоги відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» для родин двадцяти шести медичних працівників.

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Теги: фельдшер, смерть коронавірус, виплата, страховка
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