Родині фельдшера з Волині, який помер від коронавірусу, виплатять понад 1,5 мільйона
Сьогодні, 11:37
Для родини фельдшера з Волині, який помер внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень.
Допомогу перерахували 11 грудня. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів, - йдеться на сайті Фонду соціального страхування України.
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Загалом станом на сьогодні ФССУ профінансував державні допомоги відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» для родин двадцяти шести медичних працівників.
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Допомогу перерахували 11 грудня. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів, - йдеться на сайті Фонду соціального страхування України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лікарю з Волині, який перехворів на коронавірус і має інвалідність, призначили щомісячні виплати
Загалом станом на сьогодні ФССУ профінансував державні допомоги відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» для родин двадцяти шести медичних працівників.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Родині лікаря з Волині, який помер від коронавірусу, перерахували майже 1,6 мільйона гривень
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