Юний співак з Волині переміг на міжнародному вокальному конкурсі
Сьогодні, 10:15
Волинянин Ярослав Карпук, який свого часу став срібним призером популярного проєкту «Голос. Діти», переміг на міжнародному вокальному конкурсі 2220 International Music Festival.
Про це інформують організатори заходу.
«Ярослава чекають на 27-ому Міжнародному фестивалі «FeNS» в Копері, Словенія (червень 2021 р.)», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно юний співак Ярослав Карпук зайняв перше та друге місця у міжнародному конкурсі талантів.
Окрім того, срібний призер «Голосу Діти» зі Старої Вижівки потрапив до світової шістки найкращих учасників шоу, які виконували пісні про кохання під час сліпих прослуховувань на проекті.
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Про це інформують організатори заходу.
«Ярослава чекають на 27-ому Міжнародному фестивалі «FeNS» в Копері, Словенія (червень 2021 р.)», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно юний співак Ярослав Карпук зайняв перше та друге місця у міжнародному конкурсі талантів.
Окрім того, срібний призер «Голосу Діти» зі Старої Вижівки потрапив до світової шістки найкращих учасників шоу, які виконували пісні про кохання під час сліпих прослуховувань на проекті.
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