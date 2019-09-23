У Луцьку з’явився «дитячий футзальний дім»





Майданчик спорудили поруч із головною ареною спорткомплексу і він має всі необхідні умови для комфортних занять із найменшими спортсменами. Паркет – як у професійних залах, а також зробили окремий обігрів приміщення, роздягальню та місця для батьків.



До облаштування майданчика, який у «Любарті» називають «дитячим футзальним домом», долучилася Будівельна компанія «Інвестор». Ця компанія є офіційним спонсором «Любарта»:



«Як тільки ми заснували футзальний клуб «Любарт» восени 2018 року, відразу розуміли, що повинні зробити і дитячу школу. Адже треба виховувати своїх футзалістів. І вирішили працювати з найменшими, тому у нас займаються діти від 4 років. Зараз у школі – 40 вихованців. Дуже важливо було організувати власний майданчик, щоб діткам було комфортно», – розповідає менеджер «Любарта» Дмитро Пасічник.



Для роботи із найменшими вихованцями у спортшколу запросили тренера Андрія Янчука. Він – професійний футболіст, грав за футбольний клуб «Волинь», а тепер – є гравцем футзального клубу «Любарт».



«Футзал і футбол – це такі ж різні види спорту, як наприклад ковзани і лижі. І там, і там ніби катаєшся на ногах, але більше нічого спільного немає. Коли прийшов з великого футболу у футзал, теж думав, що це одне і теж. Але під час перших тренувань навіть не міг зрозуміти, що відбувається… Тут набагато більше тактичних схем і комбінацій. І хоч я, звісно, всім серцем люблю футбол, але тепер знаю точно, що футзал – набагато динамічніша і цікавіша гра», – розповідає Андрій Янчук.







Спортсмен має кількарічний досвід тренування найменших дітей, до «Любарта» працював і в інших спортшколах. Каже, у роботі з 4-річними головне – налагодити контакт і зацікавити.



«В 4 роки діти роблять свої перші кроки в соціальному житті. Зазвичай це – садок і якийсь спортивний гурток. Футзал – хороший вибір, бо це командна гра і для соціалізації дитини вона краще підходить, ніж індивідуальні види спорту. Усі заняття ми проводимо у формі гри. Не заставляємо дітей просто монотонно бігати, щоб відпрацювати постановку ноги, а граємо ігри – «доганяло», «вибивало» і т.д., щоб їм в першу чергу було цікаво», – розповідає тренер.







Батьки вихованців теж задоволені, що тепер у спортшколи – власний куточок із роздягальнею та місцями для очікування. А ще хвалять «Любарт» за те, що тут дають можливість дітям брати участь у змаганнях.



«Нашому сину – 6 з половиною і він грає в футбол, як тільки почав ходити. Постійно щось копав – як не було м’яча поруч, то скручував папірець і все одно ганяв його з кутка в куток. Раніше ми ходили в іншу спортшколу, але два місяці тому перейшли в «Любарт». Дуже задоволені результатом, бо я бачу великий розвиток за цей час», – розповідає Катерина, мама одного із вихованців.



Минулих вихідних дитяча команда брала участь у змаганнях «Winter Cup», які організувала Луцька асоціація футзалу. Батьки розповідають, що побачили колосальну різницю між тим, як проявили себе діти під час попередніх змагань і цього разу.



«Раніше було помітно, як діти переживають і бояться, вийшовши на поле. Були зовсім розгублені. А цього разу настільки згуртувалися. Їм забили перший гол, а вони навпаки – зібралися, проснувся азарт і дуже гарно показали командну гру», – розповідає мама учасника клубу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спеціальний професійний майданчик для занять футзалом із дітьми облаштували в спорткомплексі «Адреналін-Сіті». Тут тренуються вихованці Дитячої футзальної школи «Любарт Kids».Майданчик спорудили поруч із головною ареною спорткомплексу і він має всі необхідні умови для комфортних занять із найменшими спортсменами. Паркет – як у професійних залах, а також зробили окремий обігрів приміщення, роздягальню та місця для батьків.До облаштування майданчика, який у «Любарті» називають «дитячим футзальним домом», долучилася Будівельна компанія «Інвестор». Ця компанія є офіційним спонсором «Любарта»: у серпні 2019 року «Інвестор» уклав із «Любартом» спонсорську угоду про системну підтримку «Як тільки ми заснували футзальний клуб «Любарт» восени 2018 року, відразу розуміли, що повинні зробити і дитячу школу. Адже треба виховувати своїх футзалістів. І вирішили працювати з найменшими, тому у нас займаються діти від 4 років. Зараз у школі – 40 вихованців. Дуже важливо було організувати власний майданчик, щоб діткам було комфортно», – розповідає менеджер «Любарта»Для роботи із найменшими вихованцями у спортшколу запросили тренера. Він – професійний футболіст, грав за футбольний клуб «Волинь», а тепер – є гравцем футзального клубу «Любарт».«Футзал і футбол – це такі ж різні види спорту, як наприклад ковзани і лижі. І там, і там ніби катаєшся на ногах, але більше нічого спільного немає. Коли прийшов з великого футболу у футзал, теж думав, що це одне і теж. Але під час перших тренувань навіть не міг зрозуміти, що відбувається… Тут набагато більше тактичних схем і комбінацій. І хоч я, звісно, всім серцем люблю футбол, але тепер знаю точно, що футзал – набагато динамічніша і цікавіша гра», – розповідає Андрій Янчук.Спортсмен має кількарічний досвід тренування найменших дітей, до «Любарта» працював і в інших спортшколах. Каже, у роботі з 4-річними головне – налагодити контакт і зацікавити.«В 4 роки діти роблять свої перші кроки в соціальному житті. Зазвичай це – садок і якийсь спортивний гурток. Футзал – хороший вибір, бо це командна гра і для соціалізації дитини вона краще підходить, ніж індивідуальні види спорту. Усі заняття ми проводимо у формі гри. Не заставляємо дітей просто монотонно бігати, щоб відпрацювати постановку ноги, а граємо ігри – «доганяло», «вибивало» і т.д., щоб їм в першу чергу було цікаво», – розповідає тренер.Батьки вихованців теж задоволені, що тепер у спортшколи – власний куточок із роздягальнею та місцями для очікування. А ще хвалять «Любарт» за те, що тут дають можливість дітям брати участь у змаганнях.«Нашому сину – 6 з половиною і він грає в футбол, як тільки почав ходити. Постійно щось копав – як не було м’яча поруч, то скручував папірець і все одно ганяв його з кутка в куток. Раніше ми ходили в іншу спортшколу, але два місяці тому перейшли в «Любарт». Дуже задоволені результатом, бо я бачу великий розвиток за цей час», – розповідає, мама одного із вихованців.Минулих вихідних дитяча команда брала участь у змаганнях «Winter Cup», які організувала Луцька асоціація футзалу. Батьки розповідають, що побачили колосальну різницю між тим, як проявили себе діти під час попередніх змагань і цього разу.«Раніше було помітно, як діти переживають і бояться, вийшовши на поле. Були зовсім розгублені. А цього разу настільки згуртувалися. Їм забили перший гол, а вони навпаки – зібралися, проснувся азарт і дуже гарно показали командну гру», – розповідає мама учасника клубу.

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