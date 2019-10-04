Волинські ветерани АТО/ООС переймаються, що не зможуть отримати землю





Про це йдеться в сюжеті



Зі слів уповноваженого з питань кадастру від Ради ветеранів області Вадима Ваврищука, сьогодні усі землі мають бути передані на баланси територіальних громад. Він каже, що, згідно з меморандумом, підписаним ветеранськими організаціями та геокадастром, за АТОвцями на Волині має бути зарезервовано 2500 гектарів земель. Нині ж ці землі належатимуть різним громадам і не відомо, чи колишні військові зможуть їх отримати, каже Вадим Ваврищук.



"Ми не проти того, щоб громади розпоряджалися землею. Вимога проста – залиште нам те, що ми собі зарезервували. Більша частина учасників бойових дій ще не отримали землі", - каже Вадим Ваврищук. Нині в області 13 тисяч осіб мають статус учасника бойових дій.



На розгляді в обласного управління Держгеокадарстру нині більше тисячі заяв від ветеранів на отримання земельних ділянок. Зі слів Вадима Ваврищука, документи нині не розглядають.



З ветеранами зустрівся начальник Волинського управління Держгеокадастру Володимир Боярчук, якого сьогодні призначили на цю посаду. Він підтвердив, що нині виділення земель – у компетенції територіальних громад: "ОТГ на місці самі знають, де в них молоді сім’ї, яка в них перспектива розвитку, чи ті землі краще передати в оренду, чи продати, чи дати Атовцям, чи використати іншим чином".



Посадовець каже, що важелів впливу на органи місцевого самоврядування Держгеокадастр немає.



Після розмови із новим очільником управління, ветерани розповіли, що ініціюватимуть проведення службової перевірки, щоб з'ясувати долю їхніх заяв.



Під час зібрання були присутні правоохоронці. Зустріч тривала годину. Зі слів представника поліції діалогу Василя Климюка, порушень громадського порядку не зафіксували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 30 ветеранів російсько-української війни зібралися біля будівлі Волинського управління Держгеокадастру. Вимагали пояснень, чи зможуть військові та члени родин загиблих тепер отримати земельні наділи, на які мають право.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Зі слів уповноваженого з питань кадастру від Ради ветеранів області, сьогодні усі землі мають бути передані на баланси територіальних громад. Він каже, що, згідно з меморандумом, підписаним ветеранськими організаціями та геокадастром, за АТОвцями на Волині має бути зарезервовано 2500 гектарів земель. Нині ж ці землі належатимуть різним громадам і не відомо, чи колишні військові зможуть їх отримати, каже Вадим Ваврищук."Ми не проти того, щоб громади розпоряджалися землею. Вимога проста – залиште нам те, що ми собі зарезервували. Більша частина учасників бойових дій ще не отримали землі", - каже Вадим Ваврищук. Нині в області 13 тисяч осіб мають статус учасника бойових дій.На розгляді в обласного управління Держгеокадарстру нині більше тисячі заяв від ветеранів на отримання земельних ділянок. Зі слів Вадима Ваврищука, документи нині не розглядають.З ветеранами зустрівся начальник Волинського управління Держгеокадастру, якого сьогодні призначили на цю посаду. Він підтвердив, що нині виділення земель – у компетенції територіальних громад: "ОТГ на місці самі знають, де в них молоді сім’ї, яка в них перспектива розвитку, чи ті землі краще передати в оренду, чи продати, чи дати Атовцям, чи використати іншим чином".Посадовець каже, що важелів впливу на органи місцевого самоврядування Держгеокадастр немає.Після розмови із новим очільником управління, ветерани розповіли, що ініціюватимуть проведення службової перевірки, щоб з'ясувати долю їхніх заяв.Під час зібрання були присутні правоохоронці. Зустріч тривала годину. Зі слів представника поліції діалогу, порушень громадського порядку не зафіксували.

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