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У Польщі троє будівельників з України врятували дитину від смерті

У Польщі троє будівельників з України врятували дитину від смерті
Троє працівників з України в Польщі стали героями.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на naszemiasto.pl, драматична ситуація розігралася в місцевості Нова Весь (повіт Вронкі). Українці, які працювали на будівництві школи, відреагували на крик про допомогу жінки.

Вона вибігла з розташованого поруч будинку з дитиною на руках, яка посиніла і вже не дихала. Чоловіки швидко почали операцію з порятунку. Завдяки наданій ними своєчасній допомозі, дитина знову почала дихати й була врятована від смерті.

Імена українців, які стали героями, подав на своїй Facebook-сторінці віце-бурмістр гміни Вронкі Роберт Дорна. Це - Руслан Голуб, Іван Ковальський та Іван Кузьміч.

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Теги: Польща, українці, порятунок
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