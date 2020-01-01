У Польщі троє будівельників з України врятували дитину від смерті

Троє працівників з України в Польщі стали героями.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на naszemiasto.pl, драматична ситуація розігралася в місцевості Нова Весь (повіт Вронкі). Українці, які працювали на будівництві школи, відреагували на крик про допомогу жінки.Вона вибігла з розташованого поруч будинку з дитиною на руках, яка посиніла і вже не дихала. Чоловіки швидко почали операцію з порятунку. Завдяки наданій ними своєчасній допомозі, дитина знову почала дихати й була врятована від смерті.Імена українців, які стали героями, подав на своїй Facebook-сторінці віце-бурмістр гміни Вронкі Роберт Дорна. Це -та