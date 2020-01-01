У Польщі троє будівельників з України врятували дитину від смерті
Сьогодні, 11:33
Троє працівників з України в Польщі стали героями.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на naszemiasto.pl, драматична ситуація розігралася в місцевості Нова Весь (повіт Вронкі). Українці, які працювали на будівництві школи, відреагували на крик про допомогу жінки.
Вона вибігла з розташованого поруч будинку з дитиною на руках, яка посиніла і вже не дихала. Чоловіки швидко почали операцію з порятунку. Завдяки наданій ними своєчасній допомозі, дитина знову почала дихати й була врятована від смерті.
Імена українців, які стали героями, подав на своїй Facebook-сторінці віце-бурмістр гміни Вронкі Роберт Дорна. Це - Руслан Голуб, Іван Ковальський та Іван Кузьміч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на naszemiasto.pl, драматична ситуація розігралася в місцевості Нова Весь (повіт Вронкі). Українці, які працювали на будівництві школи, відреагували на крик про допомогу жінки.
Вона вибігла з розташованого поруч будинку з дитиною на руках, яка посиніла і вже не дихала. Чоловіки швидко почали операцію з порятунку. Завдяки наданій ними своєчасній допомозі, дитина знову почала дихати й була врятована від смерті.
Імена українців, які стали героями, подав на своїй Facebook-сторінці віце-бурмістр гміни Вронкі Роберт Дорна. Це - Руслан Голуб, Іван Ковальський та Іван Кузьміч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
Сьогодні, 12:06
У Польщі троє будівельників з України врятували дитину від смерті
Сьогодні, 11:33