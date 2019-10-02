На Волині шукають працівників на зарплату від 12 до 30 тисяч гривень. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ





Про те, хто ж в області може заробляти від 12 до 30 тисяч в місяць, Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.



У місто Луцьку шукають заступника директора з будівництва на 12 тисяч зарплати. Обов’язки: здійснення технічного нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт, оперативно вирішувати питання щодо заміни матеріалів, виробів, конструкцій, здійснення технічного приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об'єктів, оформлення необхідної технічної документації. За деталями: 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).



Електрику цеху на виробництві у Боратині платитимуть 12 тисяч гривень. Обов’язки: забезпечення підтримки справного стану, безаварійної і надійної роботи обслуговуваних пристроїв та електроустаткування, здійснення монтажу нових електричних мереж, проведення планово-попереджувального ремонту, електричної частини устаткування згідно графіка. За деталями варто телефонувати за номером 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).



У різні міста області також шукають працівників патрульної поліції на зарплату 12 тисяч гривень в місяць та слідчих, за роботу яких платитимуть 12 500. Для того, аби відправити електронну заявку на участь у конкурсі до патрульної поліції, потрібно заповнити анкету за



Електромонтажнику силових мереж та електроустаткування у Луцьку пропонують також 12 тисяч зарплати за монтаж щитів управління та високовольтного обладнання, релейних схем захисту та автоматики, монтаж силових та трансформаторних підстанцій та монтаж зовнішнього та внутрішнього освітлення. Контакти: 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна)



12 тисяч зарплати платитимуть майстру виробництва у Дерно. Вимагають знання принципу роботи подаючих механізмів, пресувальних механізмів та техніки безпеки.



Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування у Ковелі отримуватиме 12 тисяч гривень за ремонт та обслуговування електроустановок в автомобілях.



У місто Любомль шукають керуючого справами на 12 тисяч зарплати. Обов’язкти: забезпечує організаційно-господарське обслуговування діяльності ради, керує організацією діловодства, господарським, матеріально-технічним, автотранспортним та соціальним забезпеченням діяльності ради, контролює розроблення нормативно-інструктивних матеріалів з діловодства, удосконалення форм і методів опрацювання документів, упровадження комплексної автоматизації у діловодстві. За інформацією звертайтеся за номером: (0277) 2-38-42 (Леся Михайлівна).



На зарплату у 12 тисяч в Кульчин кличуть тракториста. Обов’язки: керування трактором-навантажувачем, забезпечення своєчасного виїзду транспортного засобу відповідно до графіку роботи, проведення щоденного технічного обслуговування транспортного засобу. За деталями: (0268) 2-14-13 Ярослав Іванович.



Слюсареві з ремонту колісних транспортних засобів у Ківерцях пропонують теж 12 тисяч зарплати за ремонт автомобільної техніки (ЗІЛ, УРАЛ, КАМАЗ, КРАЗ).



Столяреві пропонують зарплату 12 тисяч зарплати за виготовлення дерев’яних і деревостружкових деталей для меблів. Вимагають вміння визначати за зовнішніми ознаками породу і якість деревини та контролювати відповідність виготовлення деталей вимогам стандартів.



Менеджеру (управителю) з логістики у Люблинці готові платити 12 тисяч в місяць. Обов’язки: визначає логістичну стратегію підприємства, приймає рішення щодо вибору на довгостроковій основі постачальників, каналів збуту/постачання та розподілення продукції, розроблює перспективні, поточні та оперативні плани логістичної діяльності, проектує матеріальні потоки протягом повного логістичного ланцюжка, координує діяльність різних підрозділів підприємства, проводить переговори та забезпечує укладання договорів .



У Ковельському районі шукають аналітика консолідованої інформації на ставку 12 000 гривень. В обов’язки входить проведення комплексних досліджень внутрішнього та зовнішнього ринків товарів, вивчення та аналіз становищ підприємства або товару на ринку, комплексний аналізу потреб споживачів та їх поведінки на окремих сегментах ринку, оцінка впливу соціальних та демографічних факторів на стан ринку, оцінка конкурентоспроможності товарів та послуг і розробка пропозиції щодо підвищення її рівня та оптимізації товарного асортименту і т.д. За деталями: (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна).



На зарплату 12 тисяч в місяць шукають оброблювача птиці у Володимир-Волинський. Є декілька вакансій.



Запрошують на роботу також начальника зміни у промислову сферу на зарплату 12 000. Обов’язки – контроль ходу виробництва і виконання змінних завдань. За детальною інформацією звертатися: 03344-32115 (Коритко Ірина).



За проведення лабораторних аналізів по вхідному контролю сировини та контролью якості готової продукції на всіх стадіях виробничого процесу. У Володимирі-Волинському пропонують отримувати по 12 тисяч в місяць лаборанту хімічного аналізу.



У Ковель потрібні майстри водопровідного господарства, який повинен здійснювати керівництво дільницями водозабору, водопровідних насосних станцій, водопровідних мереж та забезпечувати їх надійну та безперебійну роботу. Пропонують зарплату 12 тисяч в місяць. За детальною інформацією телефонуйте (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна).



Головному енергетику у Володимирі-Волинському обіцяють 12 270 гривень зарплати за виконання організації та технічно правильної експлуатації і своєчасного ремонту природоохоронного устаткування та енергосистем.



У місто Луцьк запрошують на роботу слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіків) на зарплату 12 665 гривень для проведення монтажу, налагодження і ремонту обладнання контрольно-вимірювальних приладів та автоматики для усунення несправностей в схемах обладнання КВП та А. Контактна особа: 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).



Лікарю загальної практики-сімейної медицини у Володимирі-Волинському пропонують 13 тисяч зарплати. Обов’язки – здійснення динамічного спостереження за станом кожного члена сім'ї з проведенням необхідного обстеження й оздоровлення за індивідуальним планом. Інформація за телефоном (03342)35644, Опейда Галина Михайлівна. Наразі є дві вакантні посади.



Інженеру з якості у Володимирі-Волинському пропонують 13 000 гривень в місяць. Фахівець повинен здійснювати контроль якості будівельно-монтажних робіт, контроль відповідності якості матеріалів , конструкцій та деталей, а також брати участь у розробленні, удосконаленні та впровадженні системи управління якістю. Телефон для інформації (0-33-42)2-05-26. Наразі ж дві вакансії.



Слюсарю-ремонтнику у Ківерцях пропонують 13 000 гривень в місяць за виконання ремонтних робіт металоконструкцій. Деталі за телефоном: (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).



Монтажнику сталевих та залізобетонних конструкцій готові платити винагороду теж 13 тисяч в місяць за виконання монтажних роботи середньої складності під час складання конструкцій будівель і споруд з окремих елементів під час будівництва мостів та тунелів. Роботи проводяться по Волинській області, вахтовий метод роботи. Деталі за номером: (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).



Теж 13 тисяч зарплатні пропонують бетоняру та інженеру з проектно-кошторисної роботи у Луцьку за виконання обов'язків згідно інструкції інженера-кошторисника.



На таку ж ставку кличуть інженерів-будівельників. Обов’язки: контроль за веденням будівельно-монтажних робіт, вимагають знання норм ДБН та вміння читати креслення.



13 160 гривень у Нововолинську готові платити економісту за проведення економічного аналізу,організацію планово-економічної роботи, участь у формуванні цінової політики підприємства та ведення оперативного облік руху матеріальних ресурсів і наявності невикористаних виробничих запасів. Телефон для інформації: (03344) 3-21-15 (Наталія Шаравага).



У Нововолинськ також потрібні 6 гірничих майстрів на зарплату 13 500 гривень в місяць. В обов’язки входить забезпечення виконання затверджених змінних завдань, перевірка робочих місць перед початком зміни, проведення раціональної розстановки робітників на робочих місцях, здійснення контролю за виконанням робіт. За детальною інформацією звертатися по телефону: 03344-32115 (Коритко Ірина).



У Топільне Рожищенського району шукають інженера з експлуатації машинно-тракторного парку на ставку 13 730 гривень в місяць. Обов’язки: організація правильної експлуатації і технічного обслуговування машинно – тракторного парку, своєчасний та якісний його ремонт, розробка і впровадження заходів з поліпшення експлуатації та якості ремонту та підвищення рівня технічної готовності машин й устаткування. За деталями: (0268) 2-14-13 Ярослав Іванович.



Підсобному робітнику з відлову птиці у Володимирі-Волинському платитимуть 14 000 гривень на місяць.



Начальнику форматно-розкрійної дільниці дільниці у Луцьку платитимуть 14 тисяч зарплати. Вимагають знання дверної фурнітури, дверей, замків, коробки, знати порізку ДВП, ДСП, кромкування, врізку дверної фурнітури та виріз отворів з ДСП, а також збірку нескладних корпусних меблів, безпосередньо займатися адміністративною роботою. За деталями: 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна)



У місто Нововолинськ шукають двох прохідників, які займатимуться виконанням комплексних робіт з проходженням горизонтальних, похилих та вертикальних гірничих виробок по пласту, породі, змішаним забоєм вручну або із застосуванням гірничих машин і механізмів, а також оглядом забою і доведенням його до безпечного стану. За виконує роботи згідно з технічною, технологічною документацією і змінним завданням пропонують 14 тисяч заробітної плати. За детальною інформацією звертайтеся за номером (03344) 3-21-15 (Коритко Ірина).



Таку ж зарплату в 14 тисяч гривень пропонують у Нововолинську електрогазозварникам (наразі є дві вакансії). За детальною інформацією звертатися за номером телефону: 03344-32115 (Коритко Ірина).



Начальнику колони (автомобільної, механізованої) у Нововолинську пропонують 14 тисяч зарплати за виконання перевезень, дотримання ефективної та правильної експлуатації транспортних засобів. За детальною інформацією звертатися: 0-3344-3-21-15 (Сусукайло Ірина).



На будівництво шукають інженера з технічного нагляду на зарплату 15 000 гривень. В обов’язки входить організація і планування робіт, прийом об'єктів, оформлення проектно-кошторисної та ін. технічної документації, проведення технічних розрахунків, контроль грошових коштів при виконанні будівельних робіт. Вимагають досвід роботи та знання спеціалізованих комп'ютерних програм.



За доставку охолодженого м’яса Волинською та Львівською областями готові платити по 15 тисяч. Водієві потрібно своєчасно доставляти товар згідно маршруту, отримувати товар зі складу, розвантажувати та завантажувати його, знати супроводжувальний та товаро-транспортний документообіг та підтримувати автомобіль в технічно-справному стані. Вимагають посвідчення водія категорії С1 (малотонаж 3,5 тонни). Телефон для інформації:03344-3-21-15 (Тетяна Стебелько).



У місті Володимир-Волинський шукають також зоотехніків на 15 000 гривень в місяць. Обов’язки: контроль процесів підготовки, посадки, вирощування птиці. Інформація за телефоном (03342)20526.



Інженеру протипожежних систем (КВПіА) пропонують трохи більше грошей – 16 тисяч в місяць. Бов’язки: контроль, обслуговування та ведення об'єктів, заміна устаткування, що вийшло з ладу, діагностика систем, пусконалагоджувальні та монтажні роботи. Вимагають вміння працювати з проектно-технічною документацією та знання електротехніки та електроніки.



На посаду гірника очисного забою шукають у місто Нововолинськ шукають 10 фахівців. За виконання комплексу робіт під час очисного виймання корисної копалини та робіт, пов'язаних з проведенням печей, просіків, гезенків, ортів, розрізів лав, монтаж камер згідно технології ведення робіт пропонують заробітну плату у 16 360 гривень. За детальною інформацією звертатися за номером телефону: 03344-32115 (Коритко Ірина).



Натомість інженерам з проектно-кошторисної роботи та проектувальнику у Луцьку готові платити вже 17 тисяч на місяць. Вимагають знання програмного АВК-5 або аналогів. За деталями: 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).



20 тисяч гривень в місяць пропонують машиністу автогрейдера у Іваничах. Обов’язки: керування автогрейдером, виконання зрізань нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщання ґрунту, планування поверхні під час улаштовування кавальєрів тощо. Телефон для інформації: 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага).



У місто Володимир-Волинський теж шукають такого спеціаліста на зарплатню у 20 тисяч в місяць.



Лікарю-стоматологу у селищі Голоби Ковельського району пропонують по 20 000 зарплати на місяць. Обов’язки: проведення діагностики та лікування захворювань ротової порожнини, надання невідкладної стоматологічної допомоги. За деталями телефонуйте (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна).



25 тисяч гривень пропонують у Ковелі водіям автотранспортних засобів за здійснення вантажних перевезеннь в міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (причіпні, тентовані, бортові і штори 100 м3).



Головному бухгалтеру у Нововолинську пропонують 28 000 гривень зарплатні. В обов’язки входить здійснення організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Вимагають знання ПК, 1С8 і Медок. Телефон для інформації :0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага).



Водієві у Нововолинську пропонують отримувати по 30 тисяч в місяць. Обов’язки – перевезення товарів за кордон на бусі. Вимагають наявність водійського посвідчення категорії В. Телефон для інформації: 03344-3-21-15 ( Тетяна Стебелько).



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