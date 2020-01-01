У «Луцькій Венеції» діятиме резиденція святого Миколая
Сьогодні, 18:00
У закладі «Луцька Венеція» протягом 18–20 грудня діятиме казкова резиденція святого Миколая та його помічників.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила організаторка проекту Ірина Літовченко.
Впродовж трьох днів у атмосферній кав’ярні на воді, що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, казкові персонажі даруватимуть відвідувачам справжній новорічно-різдвяний настрій та дивуватимуть дітлахів цікавою програмою.
Ірина Літовченко каже, що організувати невеличке святкування вирішила разом із подругою Софією Телевко, власник «Луцької Венеції» Леонід Баглай відразу охоче підтримав таку творчу ініціативу.
«Миколай обов'язково подарує щось солоденьке. З ним також можна сфотографуватися», – розповідає пані Ірина, зізнається, що батьки можуть передати дитині і свій подаруночок через казкового персонажа, але малечі потрібно вивчити віршик, аби здивувати Миколая.
До святкування зі святим Миколаєм та його помічниками запрошують долучатися із 12 до 20 години.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила організаторка проекту Ірина Літовченко.
Впродовж трьох днів у атмосферній кав’ярні на воді, що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, казкові персонажі даруватимуть відвідувачам справжній новорічно-різдвяний настрій та дивуватимуть дітлахів цікавою програмою.
Ірина Літовченко каже, що організувати невеличке святкування вирішила разом із подругою Софією Телевко, власник «Луцької Венеції» Леонід Баглай відразу охоче підтримав таку творчу ініціативу.
«Миколай обов'язково подарує щось солоденьке. З ним також можна сфотографуватися», – розповідає пані Ірина, зізнається, що батьки можуть передати дитині і свій подаруночок через казкового персонажа, але малечі потрібно вивчити віршик, аби здивувати Миколая.
До святкування зі святим Миколаєм та його помічниками запрошують долучатися із 12 до 20 години.
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