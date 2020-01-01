У «Луцькій Венеції» діятиме резиденція святого Миколая

У закладі «Луцька Венеція» протягом 18–20 грудня діятиме казкова резиденція святого Миколая та його помічників.Про цеповідомила організаторка проектуВпродовж трьох днів у атмосферній кав’ярні на воді, що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, казкові персонажі даруватимуть відвідувачам справжній новорічно-різдвяний настрій та дивуватимуть дітлахів цікавою програмою.Ірина Літовченко каже, що організувати невеличке святкування вирішила разом із подругою, власник «Луцької Венеції»відразу охоче підтримав таку творчу ініціативу.«Миколай обов'язково подарує щось солоденьке. З ним також можна сфотографуватися», – розповідає пані Ірина, зізнається, що батьки можуть передати дитині і свій подаруночок через казкового персонажа, але малечі потрібно вивчити віршик, аби здивувати Миколая.До святкування зі святим Миколаєм та його помічниками запрошують долучатися із 12 до 20 години.