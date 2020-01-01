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Відгукнулися знайомі чоловіка, якого безпорадним знайшли за тисячу кілометрів від Волині

Відгукнулися знайомі чоловіка, якого безпорадним знайшли за тисячу кілометрів від Волині
Знайшли людей, які знають чоловіка, який не пам’ятає, як опинився за 1000 кілометрів від дому – у місті Новомосковськ Дніпропетровської області.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила волонтерка Лілія Ярошевська, завдяки розголосу якої стало відомо про історію Віктора Глущука з Волині.

Нагадаємо, Лілія Ярошевська у соцмережі повідомила про чоловіка, який не пам'ятає, як опинився у Новомосковську, але каже, що його звати Віктор Глущук та запевняє, що проживав у селі Заболоття на Волині.

«Просить щоб знайшли його рідних. Можливо, хтось шукає його. Допоможіть, будь ласка, йому повернутися додому», - написала жінка у своєму дописі.

Усього приблизно через годину після того, як допис поширили волиняни та місцеві ЗМІ, знайомі Віктора Глущука відгукнулися та сконтактували з пані Лілією.

З'ясувалося, що чоловік - сирота, раніше виховувася у дитячому будинку. Має брата, якого колись усиновили, а також сестру.

Люди, які впізнали Віктора, погодилися забрати його на Волинь, тож вже завтра, 17 грудня, питання щодо цього вирішуватимуть у Новомосковську.

Лілія Ярошевська розповіла, що їжу та одяг чоловікові давали місцеві, а ночував він у під'їзді.

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Теги: Віктор Глущук, Лілія Ярошевська, Волинь, Новомосковськ
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