Відгукнулися знайомі чоловіка, якого безпорадним знайшли за тисячу кілометрів від Волині
Сьогодні, 20:06
Знайшли людей, які знають чоловіка, який не пам’ятає, як опинився за 1000 кілометрів від дому – у місті Новомосковськ Дніпропетровської області.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила волонтерка Лілія Ярошевська, завдяки розголосу якої стало відомо про історію Віктора Глущука з Волині.
Нагадаємо, Лілія Ярошевська у соцмережі повідомила про чоловіка, який не пам'ятає, як опинився у Новомосковську, але каже, що його звати Віктор Глущук та запевняє, що проживав у селі Заболоття на Волині.
«Просить щоб знайшли його рідних. Можливо, хтось шукає його. Допоможіть, будь ласка, йому повернутися додому», - написала жінка у своєму дописі.
Усього приблизно через годину після того, як допис поширили волиняни та місцеві ЗМІ, знайомі Віктора Глущука відгукнулися та сконтактували з пані Лілією.
З'ясувалося, що чоловік - сирота, раніше виховувася у дитячому будинку. Має брата, якого колись усиновили, а також сестру.
Люди, які впізнали Віктора, погодилися забрати його на Волинь, тож вже завтра, 17 грудня, питання щодо цього вирішуватимуть у Новомосковську.
Лілія Ярошевська розповіла, що їжу та одяг чоловікові давали місцеві, а ночував він у під'їзді.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила волонтерка Лілія Ярошевська, завдяки розголосу якої стало відомо про історію Віктора Глущука з Волині.
Нагадаємо, Лілія Ярошевська у соцмережі повідомила про чоловіка, який не пам'ятає, як опинився у Новомосковську, але каже, що його звати Віктор Глущук та запевняє, що проживав у селі Заболоття на Волині.
«Просить щоб знайшли його рідних. Можливо, хтось шукає його. Допоможіть, будь ласка, йому повернутися додому», - написала жінка у своєму дописі.
Усього приблизно через годину після того, як допис поширили волиняни та місцеві ЗМІ, знайомі Віктора Глущука відгукнулися та сконтактували з пані Лілією.
З'ясувалося, що чоловік - сирота, раніше виховувася у дитячому будинку. Має брата, якого колись усиновили, а також сестру.
Люди, які впізнали Віктора, погодилися забрати його на Волинь, тож вже завтра, 17 грудня, питання щодо цього вирішуватимуть у Новомосковську.
Лілія Ярошевська розповіла, що їжу та одяг чоловікові давали місцеві, а ночував він у під'їзді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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