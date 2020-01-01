Відгукнулися знайомі чоловіка, якого безпорадним знайшли за тисячу кілометрів від Волині

Знайшли людей, які знають чоловіка, який не пам’ятає, як опинився за 1000 кілометрів від дому – у місті Новомосковськ Дніпропетровської області.Про це у коментаріповідомила волонтерка Лілія Ярошевська, завдяки розголосу якої стало відомо про історію Віктора Глущука з Волині.Нагадаємо, Лілія Ярошевська, але каже, що його звати Віктор Глущук та запевняє, що проживав у селі Заболоття на Волині.«Просить щоб знайшли його рідних. Можливо, хтось шукає його. Допоможіть, будь ласка, йому повернутися додому», - написала жінка у своєму дописі.Усього приблизно через годину після того, як допис поширили волиняни та місцеві ЗМІ, знайомі Віктора Глущука відгукнулися та сконтактували з пані Лілією.З'ясувалося, що чоловік - сирота, раніше виховувася у дитячому будинку. Має брата, якого колись усиновили, а також сестру.Люди, які впізнали Віктора, погодилися забрати його на Волинь, тож вже завтра, 17 грудня, питання щодо цього вирішуватимуть у Новомосковську.Лілія Ярошевська розповіла, що їжу та одяг чоловікові давали місцеві, а ночував він у під'їзді.