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У волинському місті – вечірня аварія. ФОТО

У волинському місті – вечірня аварія. ФОТО
У місті Володимир-Волинський сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Про це йдеться на сторінці Твій Володимир у фейсбуці.

Аварія сталася увечері, 16 грудня на вулиці Привокзальній. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

За інформацією видання БУГ, зіткнулися автомобілі Ford Sierra та Toyota Hilux. На місці працює поліція і медики. За словами очевидців, незважаючи на значні ушкодження авто, водії і пасажири живі і не отримали важких травм.

Розповідають, легковик їхав по головній і повертав наліво на бічну вулицю. В цей час кросовер здійснював обгін.

У волинському місті – вечірня аварія. ФОТО
У волинському місті – вечірня аварія. ФОТО
У волинському місті – вечірня аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Володимир-Волинський
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