У волинському місті – вечірня аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:36
У місті Володимир-Волинський сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Про це йдеться на сторінці Твій Володимир у фейсбуці.
Аварія сталася увечері, 16 грудня на вулиці Привокзальній. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
За інформацією видання БУГ, зіткнулися автомобілі Ford Sierra та Toyota Hilux. На місці працює поліція і медики. За словами очевидців, незважаючи на значні ушкодження авто, водії і пасажири живі і не отримали важких травм.
Розповідають, легковик їхав по головній і повертав наліво на бічну вулицю. В цей час кросовер здійснював обгін.
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Про це йдеться на сторінці Твій Володимир у фейсбуці.
Аварія сталася увечері, 16 грудня на вулиці Привокзальній. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
За інформацією видання БУГ, зіткнулися автомобілі Ford Sierra та Toyota Hilux. На місці працює поліція і медики. За словами очевидців, незважаючи на значні ушкодження авто, водії і пасажири живі і не отримали важких травм.
Розповідають, легковик їхав по головній і повертав наліво на бічну вулицю. В цей час кросовер здійснював обгін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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