У волинському місті – вечірня аварія. ФОТО

У місті Володимир-Волинський сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.Про це йдеться на сторінці Твій Володимир у фейсбуці.Аварія сталася увечері, 16 грудня на вулиці Привокзальній. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.За інформацією видання БУГ, зіткнулися автомобілі Ford Sierra та Toyota Hilux. На місці працює поліція і медики. За словами очевидців, незважаючи на значні ушкодження авто, водії і пасажири живі і не отримали важких травм.Розповідають, легковик їхав по головній і повертав наліво на бічну вулицю. В цей час кросовер здійснював обгін.