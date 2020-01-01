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«Волиньгаз» хоче підвищити вартість транспортування газу на 73,5%, міська рада – проти

«Волиньгаз» хоче підвищити вартість транспортування газу на 73,5%, міська рада – проти
Луцька міська рада звернулася до національного регулятора, аби не допустити підвищення вартості транспортування газу на 73,5% для «Волиньгазу».

Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.

Депутат Алла Надточій зазначила, що в період опалювального сезону і карантину, коли багато людей фактично втратили засоби до існування, «Волиньгаз» просить у нацрегулятора дозволити підвищити вартість доставки газу на 73,5% із 1 січня 2021 року – до 2 гривень 4 копійок за «куб».

«Це питання торкається майже кожного нашого виборця. Не лише наші громади та помешкання будуть страждати, а й комунальні підприємства, особливо «Луцьктепло», - наголосила Надточій.

Фінансовий директор АТ «Волиньгаз» Андрій Тимчишак каже, що процес ухвалення тарифів почався ще в жовтні, були проведені громадські слухання. Протягом цього періоду зі сторони населення, бізнесу, органів самоврядування не було пропозицій чи заперечень.

«Ключовим моментом у підвищенні тарифу є складова, яка відповідає за виплату зарплат працівникам підприємства, де працює понад 1000 людей. Потрібно привести зарплату хоча б до рівня середнього у промисловості, що дозволить закрити питання з кадровим голодом та забезпечення функції з безперебійним газопостачанням», - зазначив Тимчишак, назвавши звернення депутатів політично вмотивованим. При чинному тарифі «Волиньгаз» цього року виходить «в нуль», при новому тарифі рівень рентабельності підприємства становитиме 2%.

«Наша праця оцінюється у 10 разів дешевше, ніж праця енергетиків», - сказав фіндиректор компанії. Середня зарплата працівників «Волиньгазу» нині складає приблизно 10 тисяч гривень.

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Теги: Волиньгаз, міська рада, газ, вартість, гроші
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Коментарі 5
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Споживати всі хочуть, а платити зась.
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нехай місто платять більше їм копійкі рахують ав селах люди останні гроші вадають за доставку, чому один платить 170грн а другій в місті 15грн за доставку газу
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Вони там вже взагалі з глузду з'їхали? Може вже час гарний пікет біля тих газовиків організувати?! Це ж на ровному місці грабують людей, невже не видно?!
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А не хочеш у місті 200 грн за доставку!!! 15 грн і близько немає!!!
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Начальникам зарплати і премії зменшіть і будуть вам гроші на зарплату робітникам
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