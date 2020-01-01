«Волиньгаз» хоче підвищити вартість транспортування газу на 73,5%, міська рада – проти

Луцька міська рада звернулася до національного регулятора, аби не допустити підвищення вартості транспортування газу на 73,5% для «Волиньгазу».Про це йшлося у четвер, 17 грудня, під час сесії Луцькради.Депутатзазначила, що в період опалювального сезону і карантину, коли багато людей фактично втратили засоби до існування, «Волиньгаз» просить у нацрегулятора дозволити підвищити вартість доставки газу на 73,5% із 1 січня 2021 року – до 2 гривень 4 копійок за «куб».«Це питання торкається майже кожного нашого виборця. Не лише наші громади та помешкання будуть страждати, а й комунальні підприємства, особливо «Луцьктепло», - наголосила Надточій.Фінансовий директор АТ «Волиньгаз»каже, що процес ухвалення тарифів почався ще в жовтні, були проведені громадські слухання. Протягом цього періоду зі сторони населення, бізнесу, органів самоврядування не було пропозицій чи заперечень.«Ключовим моментом у підвищенні тарифу є складова, яка відповідає за виплату зарплат працівникам підприємства, де працює понад 1000 людей. Потрібно привести зарплату хоча б до рівня середнього у промисловості, що дозволить закрити питання з кадровим голодом та забезпечення функції з безперебійним газопостачанням», - зазначив Тимчишак, назвавши звернення депутатів політично вмотивованим. При чинному тарифі «Волиньгаз» цього року виходить «в нуль», при новому тарифі рівень рентабельності підприємства становитиме 2%.«Наша праця оцінюється у 10 разів дешевше, ніж праця енергетиків», - сказав фіндиректор компанії. Середня зарплата працівників «Волиньгазу» нині складає приблизно 10 тисяч гривень.