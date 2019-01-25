На Волині розпочали процес реорганізації райдержадміністрацій





Нагадаємо, що відповідно до нового адміністративно-територіального устрою на Волині утворили чотири нових райони. Відповідні рішення Верховна Рада України прийняла ще влітку 2020 року. Разом із скороченням кількості районів, має відбутись і скорочення кількості районних державних адміністрацій, - інформують у Волинській ОДА.



Відтак, Кабінет Міністрів України затвердив Порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків райдержадміністрації, що припиняють свою діяльність.



Досі порядок утворення та ліквідації районних державних адміністрацій не було визначено законодавством, а отже не було правових підстав для проведення їх реорганізації.



Передбачається, що на Волині шістнадцять районних державних адміністрацій буде реорганізовано через приєднання до чотирьох РДА в адміністративних центрах нових районів.



Будуть утворені такі райдержадміністрації: Володимир-Волинська, Камінь-Каширська, Ковельська та Луцька РДА.



Процес реорганізації РДА координуватиме обласна державна адміністрація. Голова ОДА має протягом 20 днів утворити комісії з реорганізації та затвердити їх персональний склад.



Комісії, зокрема, відповідатимуть за державну реєстрацію нових РДА та реорганізацію старих, інвентаризацію та передачу майна, складання та подання фінансової та бухгалтерської звітності, переведення працівників.



У своїй діяльності новосформовані районні державні адміністрації керуватимуться чинним законом України «Про місцеві державні адміністрації».



Голів новостворених райдержадміністрацій призначає президент України за поданням Кабінету Міністрів України.



Найближчим часом уряд України визначить структуру та чисельність працівників РДА. Після цього буде сформований новий склад РДА на місцях, які забезпечать взаємодію з новообраними районними радами.



Варто нагадати, що у липні 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про утворення та ліквідацію районів». Згідно з постановою



– Володимир-Волинський район (з адміністративним центром у місті Володимир-Волинський, населення – 174,542 тис. осіб, загальна площа 2430 км²) у складі територій Володимир-Волинської міської, Затурцівської сільської, Зимнівської сільської, Іваничівської селищної, Литовезької сільської, Локачинської селищної, Нововолинської міської, Оваднівської сільської, Павлівської сільської, Поромівської сільської, Устилузької міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.



– Камінь-Каширський район (з адміністративним центром у місті Камінь-Каширський, населення – 135,480 тис. осіб, загальна площа 4754,53 км²) у складі територій Камінь-Каширської міської, Любешівської селищної, Маневицької селищної, Прилісненської сільської, Сошичненської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.



– Ковельський район (з адміністративним центром у місті Ковель, населення – 270,851 тис. осіб, загальна площа – 8507 км²) у складі територій Велимченської сільської, Велицької сільської, Вишнівської сільської, Голобської селищної, Головненської селищної, Дубечненської сільської, Дубівської сільської, Заболоттівської селищної, Забродівської сільської, Ковельської міської, Колодяжненської сільської, Луківської селищної, Люблинецької селищної, Любомльської міської, Поворської сільської, Ратнівської селищної, Рівненської сільської, Самарівської сільської, Сереховичівської сільської, Смідинської сільської, Старовижівської селищної, Турійської селищної, Шацької селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.



– Луцький район (з адміністративним центром у місті Луцьк, населення – 451,602 тис. осіб, загальна площа 5219 км²) у складі територій Берестечківської міської, Боратинської сільської, Городищенської сільської, Горохівської міської, Доросинівської сільської, Ківерцівської міської, Колківської селищної, Копачівської сільської, Луцької міської, Мар’янівської селищної, Олицької селищної, Підгайцівської сільської, Рожищенської міської, Торчинської селищної, Цуманської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стартував процес реорганізації районих державних адміністрацій.Нагадаємо, що відповідно до нового адміністративно-територіального устрою на Волині утворили чотири нових райони. Відповідні рішення Верховна Рада України прийняла ще влітку 2020 року. Разом із скороченням кількості районів, має відбутись і скорочення кількості районних державних адміністрацій, - інформують у Волинській ОДА.Відтак, Кабінет Міністрів України затвердив Порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків райдержадміністрації, що припиняють свою діяльність.Досі порядок утворення та ліквідації районних державних адміністрацій не було визначено законодавством, а отже не було правових підстав для проведення їх реорганізації.Передбачається, що на Волині шістнадцять районних державних адміністрацій буде реорганізовано через приєднання до чотирьох РДА в адміністративних центрах нових районів.Будуть утворені такі райдержадміністрації: Володимир-Волинська, Камінь-Каширська, Ковельська та Луцька РДА.Процес реорганізації РДА координуватиме обласна державна адміністрація. Голова ОДА має протягом 20 днів утворити комісії з реорганізації та затвердити їх персональний склад.Комісії, зокрема, відповідатимуть за державну реєстрацію нових РДА та реорганізацію старих, інвентаризацію та передачу майна, складання та подання фінансової та бухгалтерської звітності, переведення працівників.У своїй діяльності новосформовані районні державні адміністрації керуватимуться чинним законом України «Про місцеві державні адміністрації».Голів новостворених райдержадміністрацій призначає президент України за поданням Кабінету Міністрів України.Найближчим часом уряд України визначить структуру та чисельність працівників РДА. Після цього буде сформований новий склад РДА на місцях, які забезпечать взаємодію з новообраними районними радами.Варто нагадати, що у липні 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про утворення та ліквідацію районів». Згідно з постановою на Волині утворено 4 райони до складу яких увійшли міські та селищні ради:– Володимир-Волинський район (з адміністративним центром у місті Володимир-Волинський, населення – 174,542 тис. осіб, загальна площа 2430 км²) у складі територій Володимир-Волинської міської, Затурцівської сільської, Зимнівської сільської, Іваничівської селищної, Литовезької сільської, Локачинської селищної, Нововолинської міської, Оваднівської сільської, Павлівської сільської, Поромівської сільської, Устилузької міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.– Камінь-Каширський район (з адміністративним центром у місті Камінь-Каширський, населення – 135,480 тис. осіб, загальна площа 4754,53 км²) у складі територій Камінь-Каширської міської, Любешівської селищної, Маневицької селищної, Прилісненської сільської, Сошичненської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.– Ковельський район (з адміністративним центром у місті Ковель, населення – 270,851 тис. осіб, загальна площа – 8507 км²) у складі територій Велимченської сільської, Велицької сільської, Вишнівської сільської, Голобської селищної, Головненської селищної, Дубечненської сільської, Дубівської сільської, Заболоттівської селищної, Забродівської сільської, Ковельської міської, Колодяжненської сільської, Луківської селищної, Люблинецької селищної, Любомльської міської, Поворської сільської, Ратнівської селищної, Рівненської сільської, Самарівської сільської, Сереховичівської сільської, Смідинської сільської, Старовижівської селищної, Турійської селищної, Шацької селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.– Луцький район (з адміністративним центром у місті Луцьк, населення – 451,602 тис. осіб, загальна площа 5219 км²) у складі територій Берестечківської міської, Боратинської сільської, Городищенської сільської, Горохівської міської, Доросинівської сільської, Ківерцівської міської, Колківської селищної, Копачівської сільської, Луцької міської, Мар’янівської селищної, Олицької селищної, Підгайцівської сільської, Рожищенської міської, Торчинської селищної, Цуманської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію