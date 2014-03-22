Військовий, тіло якого бойовики передали Україні, – з волинської бригади
Сьогодні, 19:03
Бойовики передали на Донбасі передали українській стороні тіло померлого військовослужбовця 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого.
Про це увечері 17 грудня повідомила пресслужба бригади.
Нагадаємо, Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що сьогодні, 17 грудня, українській стороні повернули тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який 14 грудня за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію. Утім, військовослужбовцем якої бригади був чоловік, не повідомляли.
Натомість у 14 ОМБр повідомили, що вранці 14 грудня, під час перевірки особового складу в одному з підрозділів військової частини виявили відсутність одного з військовослужбовців. На телефонні дзвінки він не відповідав, тож організували пошуки, які не дали результату.
«Зброя військового залишилася на місці, конфліктів із товаришами по службі він не мав», - запевняють у бригаді.
«Сьогодні, о 10 годині ранку, на КПВВ «Щастя», в рамках гуманітарного проєкту ЗСУ «Евакуація-200», за допомогою групи транспортування та пошуку тіл загиблих військовослужбовців відбулося повернення з тимчасово окупованої території України тіла загиблого військовослужбовця Збройних Сил України. Під час передачі тіла дотримувався режим «тиші». На підконтрольній території України в присутності СЦКК ОБСЄ загиблого було опізнано представниками військової частини. Для проведення слідчих дій тіло військовослужбовця передано представникам НПУ», - йдеться у повідомленні.
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Про це увечері 17 грудня повідомила пресслужба бригади.
Нагадаємо, Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що сьогодні, 17 грудня, українській стороні повернули тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який 14 грудня за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію. Утім, військовослужбовцем якої бригади був чоловік, не повідомляли.
Натомість у 14 ОМБр повідомили, що вранці 14 грудня, під час перевірки особового складу в одному з підрозділів військової частини виявили відсутність одного з військовослужбовців. На телефонні дзвінки він не відповідав, тож організували пошуки, які не дали результату.
«Зброя військового залишилася на місці, конфліктів із товаришами по службі він не мав», - запевняють у бригаді.
«Сьогодні, о 10 годині ранку, на КПВВ «Щастя», в рамках гуманітарного проєкту ЗСУ «Евакуація-200», за допомогою групи транспортування та пошуку тіл загиблих військовослужбовців відбулося повернення з тимчасово окупованої території України тіла загиблого військовослужбовця Збройних Сил України. Під час передачі тіла дотримувався режим «тиші». На підконтрольній території України в присутності СЦКК ОБСЄ загиблого було опізнано представниками військової частини. Для проведення слідчих дій тіло військовослужбовця передано представникам НПУ», - йдеться у повідомленні.
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