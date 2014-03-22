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Військовий, тіло якого бойовики передали Україні, – з волинської бригади

Військовий, тіло якого бойовики передали Україні, – з волинської бригади
Бойовики передали на Донбасі передали українській стороні тіло померлого військовослужбовця 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого.

Про це увечері 17 грудня повідомила пресслужба бригади.

Нагадаємо, Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що сьогодні, 17 грудня, українській стороні повернули тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який 14 грудня за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію. Утім, військовослужбовцем якої бригади був чоловік, не повідомляли.

Натомість у 14 ОМБр повідомили, що вранці 14 грудня, під час перевірки особового складу в одному з підрозділів військової частини виявили відсутність одного з військовослужбовців. На телефонні дзвінки він не відповідав, тож організували пошуки, які не дали результату.

«Зброя військового залишилася на місці, конфліктів із товаришами по службі він не мав», - запевняють у бригаді.

«Сьогодні, о 10 годині ранку, на КПВВ «Щастя», в рамках гуманітарного проєкту ЗСУ «Евакуація-200», за допомогою групи транспортування та пошуку тіл загиблих військовослужбовців відбулося повернення з тимчасово окупованої території України тіла загиблого військовослужбовця Збройних Сил України. Під час передачі тіла дотримувався режим «тиші». На підконтрольній території України в присутності СЦКК ОБСЄ загиблого було опізнано представниками військової частини. Для проведення слідчих дій тіло військовослужбовця передано представникам НПУ», - йдеться у повідомленні.

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Теги: військовий, смерть, бойовики, Україна
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