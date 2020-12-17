Зарплати голів ОДА: скільки за місяць заробив Юрій Погуляйко

Володимир Зеленський знову провів кадрові ротації серед голів ОДА.



Валентин Резніченко очолив Дніпропетровську область, Айна Тимчук – Харківську, Сергій Гриневецький – Одеську, Анатолій Полосков – Закарпатську, Сергій Гамалія – Хмельницьку, тож



Найвища зарплата минулого місяця була у голови Тернопільської ОДА Володимира Труша – 109 тис. 971 грн. Йому, зокрема, виплатили відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення.



Уже колишній голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет заробив 96 тис. 465 грн, в цю суму, крім окладу і надбавок, увійшла компенсація за невикористану відпустку. Олексій Кучер, який вже втратив посаду голови Харківської ОДА, заробив 83 тис. 280 грн. Це теж з компенсацією за відпустку.



Зарплата Сергія Гайдая з Луганської обладміністрації склала 74 тис. 329 грн. Колишній керівник Миколаївської області Олександр Стаднік заробив за половину листопада 70 тис. 698 грн. Його наступник Віталій Кім уже отримав 4 тис. 650 грн зарплати за листопад.



Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко за місяць заробив 67 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останні кілька тижнів президентзнову провів кадрові ротації серед голів ОДА.Валентин Резніченко очолив Дніпропетровську область, Айна Тимчук – Харківську, Сергій Гриневецький – Одеську, Анатолій Полосков – Закарпатську, Сергій Гамалія – Хмельницьку, тож Слово і діло вирішило порахувати заробітки голів ОДА у листопаді.Найвища зарплата минулого місяця була у голови Тернопільської ОДА Володимира Труша – 109 тис. 971 грн. Йому, зокрема, виплатили відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення.Уже колишній голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет заробив 96 тис. 465 грн, в цю суму, крім окладу і надбавок, увійшла компенсація за невикористану відпустку. Олексій Кучер, який вже втратив посаду голови Харківської ОДА, заробив 83 тис. 280 грн. Це теж з компенсацією за відпустку.Зарплата Сергія Гайдая з Луганської обладміністрації склала 74 тис. 329 грн. Колишній керівник Миколаївської області Олександр Стаднік заробив за половину листопада 70 тис. 698 грн. Його наступник Віталій Кім уже отримав 4 тис. 650 грн зарплати за листопад.Голова Волинської облдержадміністраціїза місяць заробив 67 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію