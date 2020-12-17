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Зарплати голів ОДА: скільки за місяць заробив Юрій Погуляйко

Зарплати голів ОДА: скільки за місяць заробив Юрій Погуляйко
За останні кілька тижнів президент Володимир Зеленський знову провів кадрові ротації серед голів ОДА.

Валентин Резніченко очолив Дніпропетровську область, Айна Тимчук – Харківську, Сергій Гриневецький – Одеську, Анатолій Полосков – Закарпатську, Сергій Гамалія – Хмельницьку, тож Слово і діло вирішило порахувати заробітки голів ОДА у листопаді.

Найвища зарплата минулого місяця була у голови Тернопільської ОДА Володимира Труша – 109 тис. 971 грн. Йому, зокрема, виплатили відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення.

Уже колишній голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет заробив 96 тис. 465 грн, в цю суму, крім окладу і надбавок, увійшла компенсація за невикористану відпустку. Олексій Кучер, який вже втратив посаду голови Харківської ОДА, заробив 83 тис. 280 грн. Це теж з компенсацією за відпустку.

Зарплата Сергія Гайдая з Луганської обладміністрації склала 74 тис. 329 грн. Колишній керівник Миколаївської області Олександр Стаднік заробив за половину листопада 70 тис. 698 грн. Його наступник Віталій Кім уже отримав 4 тис. 650 грн зарплати за листопад.

Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко за місяць заробив 67 тисяч гривень.
Зарплати голів ОДА: скільки за місяць заробив Юрій Погуляйко

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Теги: зарплата, голови ОДА, Погуляйко
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