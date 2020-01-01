Поблизу Луцька затримали бус із 26 бочками спирту
Сьогодні, 16:32
Правоохоронці Волині виявили міжрегіональний канал незаконного постачання спирту на територію області.
Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.
Так, на в’їзді до Луцька правоохоронці затримано вантажний транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter 418. В автомобілі виявили та вилучили 26 пластикових бочок в яких містилось майже 6 тонн спирту.
При цьому, у водія були відсутні будь-які дозвільні документи стосовно походження та транспортування товарів акцизної групи. Також, вилучили транспортний засіб, який не є зареєстрований як акцизний пересувний склад, що передбачено чинним законодавством.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 1,7 млн.грн.
Наразі вирішують питання про статус вилучених товарно-матеріальних цінностей, а також проводиться весь комплекс заходів з метою встановлення кола осіб причетних до такої незаконної діяльності.
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Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.
Так, на в’їзді до Луцька правоохоронці затримано вантажний транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter 418. В автомобілі виявили та вилучили 26 пластикових бочок в яких містилось майже 6 тонн спирту.
При цьому, у водія були відсутні будь-які дозвільні документи стосовно походження та транспортування товарів акцизної групи. Також, вилучили транспортний засіб, який не є зареєстрований як акцизний пересувний склад, що передбачено чинним законодавством.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 1,7 млн.грн.
Наразі вирішують питання про статус вилучених товарно-матеріальних цінностей, а також проводиться весь комплекс заходів з метою встановлення кола осіб причетних до такої незаконної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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