Поблизу Луцька затримали бус із 26 бочками спирту

Правоохоронці Волині виявили міжрегіональний канал незаконного постачання спирту на територію області.Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.Так, на в’їзді до Луцька правоохоронці затримано вантажний транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter 418. В автомобілі виявили та вилучили 26 пластикових бочок в яких містилось майже 6 тонн спирту.При цьому, у водія були відсутні будь-які дозвільні документи стосовно походження та транспортування товарів акцизної групи. Також, вилучили транспортний засіб, який не є зареєстрований як акцизний пересувний склад, що передбачено чинним законодавством.Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 1,7 млн.грн.Наразі вирішують питання про статус вилучених товарно-матеріальних цінностей, а також проводиться весь комплекс заходів з метою встановлення кола осіб причетних до такої незаконної діяльності.