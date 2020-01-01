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Поблизу Луцька затримали бус із 26 бочками спирту

Поблизу Луцька затримали бус із 26 бочками спирту
Правоохоронці Волині виявили міжрегіональний канал незаконного постачання спирту на територію області.

Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Так, на в’їзді до Луцька правоохоронці затримано вантажний транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter 418. В автомобілі виявили та вилучили 26 пластикових бочок в яких містилось майже 6 тонн спирту.

При цьому, у водія були відсутні будь-які дозвільні документи стосовно походження та транспортування товарів акцизної групи. Також, вилучили транспортний засіб, який не є зареєстрований як акцизний пересувний склад, що передбачено чинним законодавством.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 1,7 млн.грн.

Наразі вирішують питання про статус вилучених товарно-матеріальних цінностей, а також проводиться весь комплекс заходів з метою встановлення кола осіб причетних до такої незаконної діяльності.


Поблизу Луцька затримали бус із 26 бочками спирту
Поблизу Луцька затримали бус із 26 бочками спирту


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