Струси, забої і рани: на Волині чоловіки побили підлітків до непритомності. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Наразі в одній палаті в травматології перебувають постраждалі Олег, Артем і Богдан. Хлопці про бійку пам'ятають не багато, бо майже одразу знепритомніли.



"Вчора ми підійшли до заправки, я нічого не пам'ятаю, я втратив свідомість і проснувся отут. – Чим вони вас били? – І лопатами били, і ногами, і чим хоч", - розповіли потерпілі.



Найбільше дісталося Олегу. В нього не бачить повністю око, зламаний ніс.



"Стан хворих середньої важкості. Струс під знаком питання, забої, рани", - повідомив лікар-травматолог Богдан Мокійчук.



Сталося усе о десятій вечора на заправці у селищі, де проживають хлопці. Один із чоловіків теж місцевих, зателефонував 15-річному Олегу, аби той прийшов на заправку поговорити. Але замість розмови хлопців почали бити лопатами.



"Били дітей так, що в Даніїла, я бачила, що лопата од удару аж розлетілася", - каже мати Сюзанна Тативасян.



15-річний Даниїл, коли побачив, що б'ють його друзів, взявся відтягувати нападників та майже одразу зателефонував мамі.



На заправці випадок не коментують. Камер спостереження у них не має, а в цей час працювала інша зміна.



Усі батьки побитих хлопців написали заяви до поліції. Там уже встановили усіх причетних до бійки.



"Коли на місце прибула поліція, ті, хто спричинив бійку, а це вже були чоловіки старшого віку, втекли. Попередньо відомо, що ці молоді хлопці ще раніше мали конфлікт з кимось з цих дорослих чоловіків і ті, мовляв, вирішили таким чином помститися", - повідомила речниця ГУ НП у Волинській області Ольга Бузулук.



Конфлікт між дорослими чоловіками та підлітками стався ще тиждень тому. Тоді підлітки, за словами батьків, заступилися за пенсіонера, до якого присікувалися п'яні чоловіки. Тоді теж була бійка.



"Коли ці діти вже всі порозбігалися, він дітям кричав, що він їм життя не дасть і буде відловлювати їх по-одному", - каже Сюзанна Тативасян.



Один із підозрюваних уже мав раніше проблеми зі законом. Про інших сусіди розповідають лише хороше. Їм невтямки, як могли кинутися на дітей з лопатами.



Чоловікам за побиття неповнолітніх загрожує поки що лише штраф. Але після слідчих дій статтю, кажуть у поліції, можуть перекваліфікувати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області група чоловіків побила підлітків. Троє дітей п'ятнадцяти, шістнадцяти і сімнадцяти років зараз у стаціонарі, ще двоє лікуються вдома. Конфлікт стався пізно ввечері біля заправки. Чоловіки видзвонили одного із хлопців нібито на розмову, а коли той прийшов з друзями, то почали їх бити ногами і лопатами.Про це йдеться в сюжеті ТСН Наразі в одній палаті в травматології перебувають постраждалі. Хлопці про бійку пам'ятають не багато, бо майже одразу знепритомніли."Вчора ми підійшли до заправки, я нічого не пам'ятаю, я втратив свідомість і проснувся отут. – Чим вони вас били? – І лопатами били, і ногами, і чим хоч", - розповіли потерпілі.Найбільше дісталося Олегу. В нього не бачить повністю око, зламаний ніс."Стан хворих середньої важкості. Струс під знаком питання, забої, рани", - повідомив лікар-травматологСталося усе о десятій вечора на заправці у селищі, де проживають хлопці. Один із чоловіків теж місцевих, зателефонував 15-річному Олегу, аби той прийшов на заправку поговорити. Але замість розмови хлопців почали бити лопатами."Били дітей так, що в Даніїла, я бачила, що лопата од удару аж розлетілася", - каже мати15-річний, коли побачив, що б'ють його друзів, взявся відтягувати нападників та майже одразу зателефонував мамі.На заправці випадок не коментують. Камер спостереження у них не має, а в цей час працювала інша зміна.Усі батьки побитих хлопців написали заяви до поліції. Там уже встановили усіх причетних до бійки."Коли на місце прибула поліція, ті, хто спричинив бійку, а це вже були чоловіки старшого віку, втекли. Попередньо відомо, що ці молоді хлопці ще раніше мали конфлікт з кимось з цих дорослих чоловіків і ті, мовляв, вирішили таким чином помститися", - повідомила речниця ГУ НП у Волинській областіКонфлікт між дорослими чоловіками та підлітками стався ще тиждень тому. Тоді підлітки, за словами батьків, заступилися за пенсіонера, до якого присікувалися п'яні чоловіки. Тоді теж була бійка."Коли ці діти вже всі порозбігалися, він дітям кричав, що він їм життя не дасть і буде відловлювати їх по-одному", - каже Сюзанна Тативасян.Один із підозрюваних уже мав раніше проблеми зі законом. Про інших сусіди розповідають лише хороше. Їм невтямки, як могли кинутися на дітей з лопатами.Чоловікам за побиття неповнолітніх загрожує поки що лише штраф. Але після слідчих дій статтю, кажуть у поліції, можуть перекваліфікувати.

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