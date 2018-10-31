У Луцьку – «п’яна» автотроща на Відродження, серед постраждалих – дитина





Фото та відео з місця події очевидці виклали у



За словами свідків, водійка Audi в'їхала у Chevrolet, остання автівка зіткнулася з Renault. Очевидці кажуть, що жінка, котра спричинила аварію, була в стані алкогольного сп'яніння.



Інформаційному агентству ВолиньPost у ГУНП в області підтвердили цю інформацію, зауваживши, що водійка Audi від огляду відмовилася, у неї відібрали зразки крові для проведення аналізу.



Попередньо, внаслідок автотрощі постраждали троє людей, серед потерпілих - дитина, яку доправили до лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вночі 19 грудня на розі проспекту Відродження та вулиці Січової сталася аварія.Фото та відео з місця події очевидці виклали у спільноту "Теревені про Луцьк".За словами свідків, водійка Audi в'їхала у Chevrolet, остання автівка зіткнулася з Renault. Очевидці кажуть, що жінка, котра спричинила аварію, була в стані алкогольного сп'яніння.у ГУНП в області підтвердили цю інформацію, зауваживши, що водійка Audi від огляду відмовилася, у неї відібрали зразки крові для проведення аналізу.Попередньо, внаслідок автотрощі постраждали троє людей, серед потерпілих - дитина, яку доправили до лікарні.

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