У Луцьку – «п’яна» автотроща на Відродження, серед постраждалих – дитина
Сьогодні, 09:42
У Луцьку вночі 19 грудня на розі проспекту Відродження та вулиці Січової сталася аварія.
Фото та відео з місця події очевидці виклали у спільноту "Теревені про Луцьк".
За словами свідків, водійка Audi в'їхала у Chevrolet, остання автівка зіткнулася з Renault. Очевидці кажуть, що жінка, котра спричинила аварію, була в стані алкогольного сп'яніння.
Інформаційному агентству ВолиньPost у ГУНП в області підтвердили цю інформацію, зауваживши, що водійка Audi від огляду відмовилася, у неї відібрали зразки крові для проведення аналізу.
Попередньо, внаслідок автотрощі постраждали троє людей, серед потерпілих - дитина, яку доправили до лікарні.
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Фото та відео з місця події очевидці виклали у спільноту "Теревені про Луцьк".
За словами свідків, водійка Audi в'їхала у Chevrolet, остання автівка зіткнулася з Renault. Очевидці кажуть, що жінка, котра спричинила аварію, була в стані алкогольного сп'яніння.
Інформаційному агентству ВолиньPost у ГУНП в області підтвердили цю інформацію, зауваживши, що водійка Audi від огляду відмовилася, у неї відібрали зразки крові для проведення аналізу.
Попередньо, внаслідок автотрощі постраждали троє людей, серед потерпілих - дитина, яку доправили до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Вночі.Звілкіля стільки "зівак"...
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