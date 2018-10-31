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Нічна автотроща на Відродження у Луцьку: у поліції розповіли деталі

Нічна автотроща на Відродження у Луцьку: у поліції розповіли деталі
У поліції розповіли деталі аварії з потерпілими на проспекті Відродження, що сталася 19 грудня вночі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 19 грудня близько 23-ї години. На місці події поліцейські виявили три транспортні засоби з механічними пошкодженнями: Audi Q5, Chevrolet Aveo, Renault Megane.

Медики госпіталізували до лікарні 5-річну пасажирку одного з легковиків з важкими травмами: нині їй надають необхідну допомогу. Також у лікарні перебуває пасажирка Audi Q5, яка отримала тілесні ушкодження.

Попередньо поліція встановила, що 32-річна водійка Audi Q5 допустила зіткнення з Chevrolet Aveo, який відкинуло на смугу зустрічного руху, а далі в’їхала в Renault Megane.

Відповідно до чинного законодавства, у разі скоєння ДТП з травмованими проведення огляду на стан сп’яніння учасників пригоди є обов’язковим у закладі охорони здоров’я, тож у водійки Audi Q5 відібрали необхідні зразки в наркодиспансері, результат яких буде через кілька днів. Інші двоє водіїв виявились тверезими.

Нині поліція встановлює всі обставини аварії, відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Нічна автотроща на Відродження у Луцьку: у поліції розповіли деталі

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Теги: аварія, ДТП, Відродження
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