Волинська боксерка здобула перемогу на турнірі в Німеччині
Сьогодні, 22:59
Волинська боксерка Тетяна Коб здобула перемогу на міжнародному турнірі, який відбувався у німецькому місті Кельн.
Про це спортсменка написала на своїй сторінці в інстаграмі.
Ковельчанка у складі національної жіночої збірної України з боксу взяла участь у турнірі «Cologne Boxing World Cup», який тривав з 18 до 19 грудня.
У фіналі Тетяна Коб зійшлася на ринзі з німкенею Урсулою Готтлоб та перемогла її.
"Дякую всім за підтримку: коханому чоловіку, рідним своїм, друзям, дорогим для мене, близьким для мене людям, колегам, дякую всім-всім, хто вірив в мене. Дякую тренерам – Рогатіну В. В., Гордієнку С. В., Потапюку М. М. – за чудову підготовку. Іду до України, додому, до рідного міста Ковеля з перемогою", – написала Тетяна Коб.
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Про це спортсменка написала на своїй сторінці в інстаграмі.
Ковельчанка у складі національної жіночої збірної України з боксу взяла участь у турнірі «Cologne Boxing World Cup», який тривав з 18 до 19 грудня.
У фіналі Тетяна Коб зійшлася на ринзі з німкенею Урсулою Готтлоб та перемогла її.
"Дякую всім за підтримку: коханому чоловіку, рідним своїм, друзям, дорогим для мене, близьким для мене людям, колегам, дякую всім-всім, хто вірив в мене. Дякую тренерам – Рогатіну В. В., Гордієнку С. В., Потапюку М. М. – за чудову підготовку. Іду до України, додому, до рідного міста Ковеля з перемогою", – написала Тетяна Коб.
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