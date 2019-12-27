Волинська боксерка здобула перемогу на турнірі в Німеччині

Волинська боксерка Тетяна Коб здобула перемогу на міжнародному турнірі, який відбувався у німецькому місті Кельн.Про це спортсменка написала на своїй сторінці в інстаграмі.Ковельчанка у складі національної жіночої збірної України з боксу взяла участь у турнірі «Cologne Boxing World Cup», який тривав з 18 до 19 грудня.У фіналі Тетяна Коб зійшлася на ринзі з німкенею Урсулою Готтлоб та перемогла її."Дякую всім за підтримку: коханому чоловіку, рідним своїм, друзям, дорогим для мене, близьким для мене людям, колегам, дякую всім-всім, хто вірив в мене. Дякую тренерам – Рогатіну В. В., Гордієнку С. В., Потапюку М. М. – за чудову підготовку. Іду до України, додому, до рідного міста Ковеля з перемогою", – написала Тетяна Коб.