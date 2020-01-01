Медики розповіли про стан 5-річної дитини, яка постраждала у автотрощі на Відродження





Про це у коментарі Інформаційному агентству Ігор Дородних.



Лікар зазначив, що наразі дівчинка з діагнозом черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа знаходиться у реанімаційному відділенні. Дитина у свідомості, після додаткового огляду її мають перевести у нейрохірургічне відділення.



Нагадаємо,



За словами свідків аварії, водійка Audi перебувала у стані алкогольного сп'яніння. У поліції кажуть, що відібрали необхідні зразки в наркодиспансері, результат дослідження буде через кілька днів.



Медики госпіталізували до лікарні 5-річну пасажирку одного з легковиків з важкими травмами: нині їй надають необхідну допомогу. Також у лікарні перебуває пасажирка Audi Q5, яка отримала тілесні ушкодження.



Винуватицею нічної аварії у Луцьку, в якій постраждала дитина, стала скандально відома луцька підприємиця Інна Вільчинська, яка влаштувала у себе в магазині "Бруклін" справжнісіньке трудове рабство. Зокрема, вона хотіла змусити продавчинь працювати на неї неофіційно, а потім і взагалі звинуватила їх у недостачі. А продавчині працювали по 15 годин на добу – з 7:00 до 22:00, і зарплати за це мали аж по шість тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-річна дівчинка, яка постраждала у дорожньо-транспортній пригоді в Луцьку на проспекті Відродження, знаходиться у важкому, але стабільному стані.Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботиЛікар зазначив, що наразі дівчинка з діагнозом черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа знаходиться у реанімаційному відділенні. Дитина у свідомості, після додаткового огляду її мають перевести у нейрохірургічне відділення.Нагадаємо, ДТП за участю трьох авто сталася пізно ввечері 19 грудня на проспекті Відродження в Луцьку . Попередньо поліція встановила, що 32-річна водійка Audi Q5 допустила зіткнення з Chevrolet Aveo, який відкинуло на смугу зустрічного руху, а далі в’їхала в Renault Megane.За словами свідків аварії, водійка Audi перебувала у стані алкогольного сп'яніння. У поліції кажуть, що відібрали необхідні зразки в наркодиспансері, результат дослідження буде через кілька днів.Медики госпіталізували до лікарні 5-річну пасажирку одного з легковиків з важкими травмами: нині їй надають необхідну допомогу. Також у лікарні перебуває пасажирка Audi Q5, яка отримала тілесні ушкодження.Винуватицею нічної аварії у Луцьку, в якій постраждала дитина, стала скандально відома луцька підприємиця Інна Вільчинська, яка влаштувала у себе в магазині "Бруклін" справжнісіньке трудове рабство. Зокрема, вона хотіла змусити продавчинь працювати на неї неофіційно, а потім і взагалі звинуватила їх у недостачі. А продавчині працювали по 15 годин на добу – з 7:00 до 22:00, і зарплати за це мали аж по шість тисяч гривень.

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