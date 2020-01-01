Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 22 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Камінь-Каширський район
1. 09:40-17:00
с. Раків Ліс, вул.. Горохова, вул.Незалежності (частково), вул.Східна, пров. Відродження, вул.Вереснева, вул. Вишнева, вул.Відродження.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
1. 09:00-17:00
с.Білин
с.Колодяжне
2. 09:00-17:00
ФОП Ковальчук В.С
ФО Лисюк В.О
Релігійна громада УПЦ с.Вербка
Ковельське МТМО
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
Дубівська сільська рада
ФО Карпюк В.В
ФОП Данилевич О.М
ФО Шворак Р.Г
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФО Столярчук В.П
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М
Фо Столярчук Р.П
ФОП Янкель А.П
ФОП Місюра О.В
ФО Кіптик О.О
ФО Столярчук Р.П
ПП "Приватбуд"
Релігійна громада Різдва Святого Івана Предтечі
УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
Релігійна громада Святого Духа УПЦ КП
ФО Балецький С.Р
ФО Балак П.С
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської м. Ковель
Свято-Різдво Богородична громада УПЦ МП с.Білин
Дубівське споживче товариство
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М
Волинська дирекція АТ"Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОПНаконечний П.М
ФОП Шворак П.Є
С ТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В
ФО Матвійчук В.В
ФОП Шворак П.Є
ФОП Колотюк П.М с. Білин
с. Колодниця
с. Бахів
с. Вербка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Центр технічної експлуатації
Автобаза зв’язку
вул. Електроапаратна, 2
Луцький район
1. 09:00-17:00
с. Радомишль вул. Весняна,
Мартинівська
2. 10:00–13:00
Теремнівське споживче товариство Луцької РСС, Пп Михальчук Ю.І., ФОП Кристич І.О., Пп. Чмут Б.А., СГТзОВ „Лище”( с. Воротнів: МТФ №3), ДП ”Ківерцвське лісове господарство”, Сільська Рада с. Лище (с. Воротнів: артсвердловина, школа)
с. Воротнів,
с. Верхівка вул. Миру, 1-14
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. 09:00-14:00
частково смт. Ратне (новобудови р-н РЕМу)
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-262 09:00-17:00 с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,
9-17
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-441 09:00-17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна
3. ТП-94 09:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31
4. КТП-3 Л-1 09:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5
5. ПЛ-10кВ Л18-09 09:00-17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,
ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,
с.Дмитрівка вул.Молодіжна
м.Рожище вул.Тичини,
с.Кременець вул.Тиха
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Камінь-Каширський район
1. 09:40-17:00
с. Раків Ліс, вул.. Горохова, вул.Незалежності (частково), вул.Східна, пров. Відродження, вул.Вереснева, вул. Вишнева, вул.Відродження.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
1. 09:00-17:00
с.Білин
с.Колодяжне
2. 09:00-17:00
ФОП Ковальчук В.С
ФО Лисюк В.О
Релігійна громада УПЦ с.Вербка
Ковельське МТМО
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
Дубівська сільська рада
ФО Карпюк В.В
ФОП Данилевич О.М
ФО Шворак Р.Г
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФО Столярчук В.П
СТзОВ "Україна"
ФО Солтис О.М
Фо Столярчук Р.П
ФОП Янкель А.П
ФОП Місюра О.В
ФО Кіптик О.О
ФО Столярчук Р.П
ПП "Приватбуд"
Релігійна громада Різдва Святого Івана Предтечі
УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
Релігійна громада Святого Духа УПЦ КП
ФО Балецький С.Р
ФО Балак П.С
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської м. Ковель
Свято-Різдво Богородична громада УПЦ МП с.Білин
Дубівське споживче товариство
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М
Волинська дирекція АТ"Укрпошта"
ФОП Оніщук В.П
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОПНаконечний П.М
ФОП Шворак П.Є
С ТзОВ "Білинське"
ФО Жалай М.В
ФО Матвійчук В.В
ФОП Шворак П.Є
ФОП Колотюк П.М с. Білин
с. Колодниця
с. Бахів
с. Вербка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Центр технічної експлуатації
Автобаза зв’язку
вул. Електроапаратна, 2
Луцький район
1. 09:00-17:00
с. Радомишль вул. Весняна,
Мартинівська
2. 10:00–13:00
Теремнівське споживче товариство Луцької РСС, Пп Михальчук Ю.І., ФОП Кристич І.О., Пп. Чмут Б.А., СГТзОВ „Лище”( с. Воротнів: МТФ №3), ДП ”Ківерцвське лісове господарство”, Сільська Рада с. Лище (с. Воротнів: артсвердловина, школа)
с. Воротнів,
с. Верхівка вул. Миру, 1-14
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. 09:00-14:00
частково смт. Ратне (новобудови р-н РЕМу)
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-262 09:00-17:00 с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,
9-17
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-441 09:00-17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна
3. ТП-94 09:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31
4. КТП-3 Л-1 09:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5
5. ПЛ-10кВ Л18-09 09:00-17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,
ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,
с.Дмитрівка вул.Молодіжна
м.Рожище вул.Тичини,
с.Кременець вул.Тиха
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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