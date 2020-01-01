Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 22 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:40-17:00с. Раків Ліс, вул.. Горохова, вул.Незалежності (частково), вул.Східна, пров. Відродження, вул.Вереснева, вул. Вишнева, вул.Відродження.Вимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00с.Білинс.Колодяжне2. 09:00-17:00ФОП Ковальчук В.СФО Лисюк В.ОРелігійна громада УПЦ с.ВербкаКовельське МТМОПАТ "Укртелеком" Волинська філіяДубівська сільська радаФО Карпюк В.ВФОП Данилевич О.МФО Шворак Р.ГАТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФО Столярчук В.ПСТзОВ "Україна"ФО Солтис О.МФо Столярчук Р.ПФОП Янкель А.ПФОП Місюра О.ВФО Кіптик О.ОФО Столярчук Р.ППП "Приватбуд"Релігійна громада Різдва Святого Івана ПредтечіУПЦ КПБілинська сільська радаВідділ освіти Ковельської РДАРелігійна громада Святого Духа УПЦ КПФО Балецький С.РФО Балак П.СФГ "Дуплянка СГК"Церква Християн віри Євангельської м. КовельСвято-Різдво Богородична громада УПЦ МП с.БілинДубівське споживче товариствоПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Спичак Т.МВолинська дирекція АТ"Укрпошта"ФОП Оніщук В.ПЦерква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПФОПНаконечний П.МФОП Шворак П.ЄС ТзОВ "Білинське"ФО Жалай М.ВФО Матвійчук В.ВФОП Шворак П.ЄФОП Колотюк П.М с. Білинс. Колодницяс. Бахівс. ВербкаВимкнень споживачів не заплановано1. 13:30-17:00Центр технічної експлуатаціїАвтобаза зв’язкувул. Електроапаратна, 21. 09:00-17:00с. Радомишль вул. Весняна,Мартинівська2. 10:00–13:00Теремнівське споживче товариство Луцької РСС, Пп Михальчук Ю.І., ФОП Кристич І.О., Пп. Чмут Б.А., СГТзОВ „Лище”( с. Воротнів: МТФ №3), ДП ”Ківерцвське лісове господарство”, Сільська Рада с. Лище (с. Воротнів: артсвердловина, школа)с. Воротнів,с. Верхівка вул. Миру, 1-14Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-14:00частково смт. Ратне (новобудови р-н РЕМу)1. ПЛ-0,4 кВ ТП-262 09:00-17:00 с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,9-172. ПЛ-0,4 кВ ТП-441 09:00-17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна3. ТП-94 09:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-314. КТП-3 Л-1 09:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 55. ПЛ-10кВ Л18-09 09:00-17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,с.Дмитрівка вул.Молодіжнам.Рожище вул.Тичини,с.Кременець вул.ТихаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано