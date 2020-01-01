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Волинянин заплатив 8 тисяч збитків за незаконно застреленого зайця

Волинянин заплатив 8 тисяч збитків за незаконно застреленого зайця
У Ковельському районі на території мисливського угіддя чоловік незаконно застрелив зайця.

Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області притягнули його до відповідальності, - інформує пресслужба відомства.

На нього склали протокол за статтею 85 КУпАП.

Крім того, він сплатив 8 тисяч збитків, відповідно такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих за порушення законодавства у галузі мисливського господарства, завданих мисливському господарству.

Матеріали справи інспекції надійшли від правоохоронних органів.

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Теги: заєць, браконьєр
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