Волинянин заплатив 8 тисяч збитків за незаконно застреленого зайця
Сьогодні, 12:58
У Ковельському районі на території мисливського угіддя чоловік незаконно застрелив зайця.
Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області притягнули його до відповідальності, - інформує пресслужба відомства.
На нього склали протокол за статтею 85 КУпАП.
Крім того, він сплатив 8 тисяч збитків, відповідно такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих за порушення законодавства у галузі мисливського господарства, завданих мисливському господарству.
Матеріали справи інспекції надійшли від правоохоронних органів.
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Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області притягнули його до відповідальності, - інформує пресслужба відомства.
На нього склали протокол за статтею 85 КУпАП.
Крім того, він сплатив 8 тисяч збитків, відповідно такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих за порушення законодавства у галузі мисливського господарства, завданих мисливському господарству.
Матеріали справи інспекції надійшли від правоохоронних органів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині виявили браконьєра, який застрелив зайця
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