Волинянин заплатив 8 тисяч збитків за незаконно застреленого зайця





Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області притягнули його до відповідальності, - інформує пресслужба відомства.



На нього склали протокол за статтею 85 КУпАП.



Крім того, він сплатив 8 тисяч збитків, відповідно такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих за порушення законодавства у галузі мисливського господарства, завданих мисливському господарству.



Матеріали справи інспекції надійшли від правоохоронних органів.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі на території мисливського угіддя чоловік незаконно застрелив зайця.Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області притягнули його до відповідальності, - інформує пресслужба відомства.На нього склали протокол за статтею 85 КУпАП.Крім того, він сплатив 8 тисяч збитків, відповідно такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих за порушення законодавства у галузі мисливського господарства, завданих мисливському господарству.Матеріали справи інспекції надійшли від правоохоронних органів.

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