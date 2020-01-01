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У Луцьку хочуть запустити «соціальне таксі»

У Луцьку хочуть запустити «соціальне таксі»
У Луцьку хочуть запровадити проєкт для людей із особливими потребами – «соціальне таксі».

Про це йшлося у вівторок, 22 грудня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан розповіла, що в міську раду звертаються громадські організації, аби запровадити на території міської громади програму «соціальне таксі», тим паче, що у низці українських міст така ініціатива працює.

«Це велика проблема, нам дійсно потрібне це «соціальне таксі». Трошки покращується ситуація, бо місто купує тролейбуси, що адаптовані для людей на візках. Але тим не менше, є багато питань. Не всі сім’ї мають автомобілі для того, щоб відвідувати об’єкти соціальної інфраструктури», - сказала посадовиця.

Утім, за словами Ліни Галан, у найближчі 2 роки «соціальне таксі» в Луцьку не запрацює, адже це – дороговартісний проєкт, потрібно передбачити 2 мільйони на купівлю адаптованого для людей з особливими потребами транспорту.

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Теги: соціальне таксі, Луцьк
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